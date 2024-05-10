彰化縣火葬場成了各鄉鎮競逐場？王惠美：會依法規審查

彰化縣興建火葬場長期因民眾抗爭而告吹，彰化市公所已向市代會重新提出「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」1400萬元墊付案，計畫興建火葬場，未料，彰化縣政府另向縣議會提出興建火葬場可行性評估追加預算案，縣長王惠美今天並在縣議會答詢時表示，已有鄉鎮公所先已向縣府提出申請。縣議員希望縣府妥善選址，民意優先，不要讓火葬場淪為各鄉鎮的競逐場。

面對另有「潛在對手」，彰化市長林世賢說，他無從得知所以無從評論。但他仍然表示，縣府的可行性評估應是盤點全縣可供興建火葬場的公墓，後續還要規畫設計等時程，而彰化市則已有地點，也與縣長王惠美多次討論，進度應該會比較快。他還說，如果縣府最後選的是沿海地區，路途比台中遙遠，費用更高，對彰化市民沒有實益，市公所仍會持續推動興建火葬場。

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，都因民眾抗爭而失敗，興建火葬場空轉近30年，彰化人欲將亡者火葬必須迢迢到台中及南投，十分不便，更由於內政部有補助款，加上火葬場是金雞母，陸續有彰化、花壇、大城、芳苑、福興等鄉都前仆後繼爭取，前縣長魏明谷任內計畫在埔鹽鄉興建，也遭強烈反對而撤銷。

彰化市公所去年５月向市代會提出「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」1400萬元追加預算案，以「彰化藝術生命園區」興建大埔火葬場，卻因市代會遭多數市民代表及里民反對，市公所自行撤案後，市長林世賢仍堅持續推，向此次市代會臨時會重新提案，在地延和里長王勝和說，本月13日將動員民眾前往市代會及縣政府請願，要求否決這項提案。

縣議員陳銌銌今天質詢時，在彰化市大埔建火葬場，面臨交通及空氣、廢水汙染等問題，就算有再進步的科技設備，也無法保證沒有汙染，建議要慎選地點，不要讓民眾有不信任感。

縣長王惠美答覆表示，縣府持續評估，也有數個鄉鎮市正在規劃，目前有一鄉鎮已經把火葬場的代表會同意函送至縣府，縣府址會依法規審查，原則上，無論任何一個地方的選址，縣府都希望能與地方的民眾溝通說明並達成共識，按部就班推動。

民政處代理處長曾金來表示，縣府已編列預算辦理興建火葬場的可行性評估，清查縣內公有地墓地，選出最適宜的地點，未來縣府會對地方公所提出興辦事業計畫排定審查，估計一年內可選定地點，至於彰化市公所火葬場案，目前還沒有把興辦事業計畫送到縣府。