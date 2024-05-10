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民眾砸200萬投資西屯殯儀館BOT案遭騙 中市府澄清未辦理

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市府未辦理公開徵求西屯區殯儀館BOT投資開發計畫，民政局澄清請民眾提高警覺。圖為示意圖。圖／台中市政府提供
台中市府未辦理公開徵求西屯區殯儀館BOT投資開發計畫，民政局澄清請民眾提高警覺。圖為示意圖。圖／台中市政府提供

台中市民政局近日接獲民眾反映，不肖人士假借取得「台中市西屯區殯儀館BOT投資開發計畫」，邀集投資簽訂委任契約，該民眾已分2期支付200萬元的投資款，後續驚覺中市府似無此計畫，並向民政局查證，才知受騙。民政局長吳世瑋澄清說，市府轄管殯儀館均以公辦公營服務市民，暫無殯葬設施BOT相關規劃，請投資人提高警覺，以免上當受騙。

吳世瑋說，台中市府並未公開徵求西屯區殯儀館BOT投資開發案，且未受理相關計畫申請，市府目前轄管殯儀館包括崇德殯儀館、東海殯儀館、大甲殯儀館及東勢殯儀館，均採公辦公營服務市民，暫無殯葬設施BOT相關規劃。

吳世瑋說，若民眾對相關投資開發案有疑慮時，可透過正規管道向民政局或台中市生命禮儀管理處查證，或撥打「反詐騙諮詢專線165」電話；若不幸被詐騙，請前往警局報案並採取法律途徑處理，以保護自身權益。

台中市生命禮儀管理處指出，政府辦理促參案件均有相關作業程序，相關促參案件也會公告於「財政部促進民間參與公共建設資訊網」（https://ppp.mof.gov.tw/WWW/index.aspx），提供民眾查閱；並提醒民眾，近期各式詐騙以投資詐騙為多，且被詐金額多半可觀，呼籲民眾提防相關詐騙手法，以免造成財產損失。

台中市 殯儀館 詐騙

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