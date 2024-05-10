鳥嘴潭工程衝擊環境 南投議長怒：連監督權都沒有

南投縣烏溪鳥嘴潭人工湖從2019年8月開工至今，陸續完工供水，但施工期長達5年，對草屯鎮交通、環境衝擊嚴重。南投縣議長何勝豐今天表示，對於鳥嘴潭供應彰化縣民生用水他沒有意見，但縣府應要求水利署確保草屯鎮自來水供應充足。

鳥嘴潭人工湖總蓄水量1450萬立方公尺，共設6座湖區，可供應最大每日25萬噸供水量，第一期計畫已經在2022年完工，之前提供每日9萬噸自來水，7萬噸供應彰化縣，2萬噸供應草屯地區，5月起增加到每日14萬公噸。

議長何勝豐說，人工湖即將全部完工啟用，但施工期間開發，造成草屯鎮5年多來嚴重環境衝擊，包括交通衝擊和空氣汙染，但完工啟用後，縣政府卻沒有監督權力，縣府能否從建照、使用執照核發上，要求鳥嘴潭配合南投縣的民生用水需求。

工務處表示，鳥嘴潭人工湖是水利署管理，只有開發時需要向南投縣環保局申請環境影響評估，另外人工湖管理中心需要申請建照、使用執照，都已經通過，縣府目前沒有權力監督。

何勝豐說，鳥嘴潭人工湖未來每天提供每日25萬噸民生用水，提供彰化縣及部分草屯地區。對於供應外縣市他沒有意見，但草屯鎮自來水還不夠，卻供應給外縣市，縣府卻不能監督、要求，實在說不過去。

南投縣副縣長王瑞德上次參觀草屯鎮淨水場，當面對行政院長陳建仁反映，南投縣自來水普及率太低、偏遠地區急需增加簡易自來水，但陳建仁並未回應南投縣的民生用水需求，至於鳥嘴潭人工湖和兩座淨水場明年底全部完工後，每日最大供水量25萬公噸，其中21萬噸供應彰化縣、4萬噸供應草屯地區。