聽新聞
test
0:00 / 0:00
鳥嘴潭工程衝擊環境 南投議長怒：連監督權都沒有
南投縣烏溪鳥嘴潭人工湖從2019年8月開工至今，陸續完工供水，但施工期長達5年，對草屯鎮交通、環境衝擊嚴重。南投縣議長何勝豐今天表示，對於鳥嘴潭供應彰化縣民生用水他沒有意見，但縣府應要求水利署確保草屯鎮自來水供應充足。
鳥嘴潭人工湖總蓄水量1450萬立方公尺，共設6座湖區，可供應最大每日25萬噸供水量，第一期計畫已經在2022年完工，之前提供每日9萬噸自來水，7萬噸供應彰化縣，2萬噸供應草屯地區，5月起增加到每日14萬公噸。
議長何勝豐說，人工湖即將全部完工啟用，但施工期間開發，造成草屯鎮5年多來嚴重環境衝擊，包括交通衝擊和空氣汙染，但完工啟用後，縣政府卻沒有監督權力，縣府能否從建照、使用執照核發上，要求鳥嘴潭配合南投縣的民生用水需求。
工務處表示，鳥嘴潭人工湖是水利署管理，只有開發時需要向南投縣環保局申請環境影響評估，另外人工湖管理中心需要申請建照、使用執照，都已經通過，縣府目前沒有權力監督。
何勝豐說，鳥嘴潭人工湖未來每天提供每日25萬噸民生用水，提供彰化縣及部分草屯地區。對於供應外縣市他沒有意見，但草屯鎮自來水還不夠，卻供應給外縣市，縣府卻不能監督、要求，實在說不過去。
南投縣副縣長王瑞德上次參觀草屯鎮淨水場，當面對行政院長陳建仁反映，南投縣自來水普及率太低、偏遠地區急需增加簡易自來水，但陳建仁並未回應南投縣的民生用水需求，至於鳥嘴潭人工湖和兩座淨水場明年底全部完工後，每日最大供水量25萬公噸，其中21萬噸供應彰化縣、4萬噸供應草屯地區。
何勝豐要求縣政府，水利署務必確保草屯民生供水充足，否則人工湖相關工程，縣府不需配合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言