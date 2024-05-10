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離奇！7旬翁高美失聯一夜遍尋無蹤 平安現身溪床稱「不知去哪」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
70多歲阿伯到台中高美地區運動失聯一天一夜，清水警方、消防、海巡、義消共組隊搜尋，阿伯昨晚毫髮無傷出現，他騎的腳踏車還在原地。圖／民眾提供
70多歲阿伯到台中高美地區運動失聯一天一夜，清水警方、消防、海巡、義消共組隊搜尋，阿伯昨晚毫髮無傷出現，他騎的腳踏車還在原地。圖／民眾提供

一名70多歲阿伯前天騎腳踏車到台中市清水高美地區運動未回家，清水警方、消防、海巡、義消共組隊搜救搜尋一天一夜未果，昨晚視線暗不易再搜尋，暫停搜尋時，阿伯突然毫髮無傷現身，家人鬆了一口氣，搜救人員從憂心變開心。不過，一天一夜失蹤去哪裡，阿伯自己也說不清楚。

中市清水區一名70多歲阿伯8日下午騎腳踏車到高美濕地運動後，家人發現他未返家，原本聯繫到阿伯，但遲遲等不到他回家，家人當晚10點向清水警分局報案請求協尋。

阿伯手機關機，警方緊急協尋，並通知消防隊與義消及海巡署人員協助尋人，只在高美地區護岸路堤防上步道找到阿伯的腳踏車，沒發現人，詢問附近駐地軍方人員表示，當天下午4點曾看見一名阿伯往大甲溪床方向走，搜救人員持續搜救。

昨天早上6點，清水警分局與台中市消防局大安分隊、清水分隊、第四大隊、義消及海巡署人員，組成搜救小組再度兵分多路分別往南和北方向搜尋，消防隊員和義消也出動空拍機在大甲溪出海口及海岸沿線搜尋，家屬一直在現場等待消息。

昨晚7點，阿伯在大甲溪床被海巡署搜救人員尋獲，並護送至清水警分局高美派出所休息並提供熱食讓阿伯充飢填肚子。

眾人得知阿伯竟衣物未濕、毫髮無傷平安歸來，終於鬆了一口氣，一天一夜失蹤去哪裡，阿伯自己也說不清楚，家屬得知尋獲消息立即到現場向搜救人員致謝。

70多歲阿伯到台中高美地區運動失聯一天一夜，清水警方、消防、海巡、義消共組隊搜尋，阿伯昨晚毫髮無傷出現，消防隊員和義消動用空拍機搜尋。圖／民眾提供
70多歲阿伯到台中高美地區運動失聯一天一夜，清水警方、消防、海巡、義消共組隊搜尋，阿伯昨晚毫髮無傷出現，消防隊員和義消動用空拍機搜尋。圖／民眾提供
70多歲阿伯到台中高美地區運動失聯一天一夜，清水警方、消防、海巡、義消共組隊搜尋，阿伯昨晚毫髮無傷出現。圖／民眾提供
70多歲阿伯到台中高美地區運動失聯一天一夜，清水警方、消防、海巡、義消共組隊搜尋，阿伯昨晚毫髮無傷出現。圖／民眾提供

家人 海巡署 腳踏車

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