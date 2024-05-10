青年住宅只售不租 彰縣長：才可續推動

彰化縣政府在伸港鄉推出青年住宅，歷經4次流標。中央力推社會住宅則陸續興建，民進黨縣議員楊子賢昨天質詢，認為縣府堅持青年住宅是畫地自限，建議改弦易轍配合中央社宅政策；國民黨議員劉惠娟則批評中央，彰化推青宅就推社宅拚館，縣府一定要把青年宅建起來，不要讓青年等到中年。

伸港青年宅因物價上漲、變更設計等因素4次流標，並發現必須辦理地目變更，否則無法興建，最近王惠美拜會行政院副院長鄭文燦後，同意7成做青宅、3成社宅才解套，不過，縣府另推員林青年宅，預定下半年動工，和美、溪湖也正規畫中。

中央也推社會住宅，彰化市「學士安居」正興建，員林市「靜修好室」預計今年11月動工，和美「德美好室」、員林市第二處社宅及溪湖鎮「溪湖好室」籌畫中。

楊子賢指出，青年宅只售不租，唯一優勢是土地成本便宜，但政策邏輯錯誤，因為公有地只會越來越稀缺，青年宅不該像是樂透抽籤的政策。住宅政策應扶助年輕人、照顧弱勢，只租不售的社會住宅，才是正確方向。

他希望縣府徹底檢討住宅政策，可以召開公聽會、說明會等，邀集專家學者與青年，共同討論，慎重考慮將住宅政策改弦易轍，照顧彰化縣民。

王惠美說，青年宅與社會宅並不衝突，彰化縣財政不如六都，所以，原則上還是希望有自償方案的青年住宅，住宅賣掉後，才能有經費進來，讓年輕人留在彰化，後面仍有財源繼續投資，以免一次性經費僅能照顧少數族群。

中央推動社會住宅只租不售，縣府如果財政越來越好，也可以考慮投資社會宅，不過，目前縣府推動的還是青年住宅，只售不租。