補助幼兒腸病毒疫苗 中市評估

今年腸病毒疫情創10年新高，台中市大肚區更列為腸病毒71型高風險區域，台中市議員要求市府應有所作為，補助幼兒腸病毒疫苗施打，減輕家長負擔。衛生局長曾梓展表示，台中2個月至6歲幼童共13.3萬人，以施打率6成計算，全面施打補助經費約6億元，將評估相關經費。

國內腸病毒進入流行期，台中市衛生局指出，上周一周腸病毒門診就診共2626人次，較去年同期1823人次，增加803人次，疫情有快速上升趨勢。

議員王立任說，腸病毒疫情預估6月初達到最高峰，其中大肚區更列為腸病毒71型高風險區域，71型容易引發神經系統併發症，造成腦膜炎、肺水腫、肺出血等重症，重症死亡率高達3成以上，接種71型疫苗後，保護率可達98％。

王立任說，腸病毒疫苗一劑要價3000至5000元不等，品牌不同需施打2到3劑，對家長是不小負擔，南投已免費供疫苗給弱勢兒童接種，嘉義鹿草鄉也提出全額補助0至6歲嬰幼兒自費疫苗補助，台中財政狀況不比南投縣跟嘉義鹿草鄉差，應該擬定相關疫苗施打補助方案。

議員朱元宏也關心腸病毒疫情，要求補助幼兒全面施打，若經費不足，可先補助中低收入戶與原住民等弱勢幼兒接種。

議員張廖乃綸說，台中市幼兒園近1個月來已有81班停課，這周是母親節，群聚活動增加，大人小孩聚在一起，恐讓疫情升溫。

衛生局長曾梓展表示，台中市2個月至6歲幼童共13.3萬人，以施打率6成計算，若全面施打經費約6億元，其中弱勢幼童約6000多人，施打補助經費約3000多萬，將評估相關經費。

曾梓展說，腸病毒疫情有升溫趨勢，社區腸病毒風險也增加，家長須提高警覺，並在社區宣傳正確防疫觀念，衛生局已規畫重症專責醫院，以掌握黃金治療時間。