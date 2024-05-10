聽新聞
test
0:00 / 0:00

補助幼兒腸病毒疫苗 中市評估

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市議員王立任要求市府補助幼兒腸病毒疫苗施打。圖／王立任提供
台中市議員王立任要求市府補助幼兒腸病毒疫苗施打。圖／王立任提供

今年腸病毒疫情創10年新高，台中市大肚區更列為腸病毒71型高風險區域，台中市議員要求市府應有所作為，補助幼兒腸病毒疫苗施打，減輕家長負擔。衛生局長曾梓展表示，台中2個月至6歲幼童共13.3萬人，以施打率6成計算，全面施打補助經費約6億元，將評估相關經費。

國內腸病毒進入流行期，台中市衛生局指出，上周一周腸病毒門診就診共2626人次，較去年同期1823人次，增加803人次，疫情有快速上升趨勢。

議員王立任說，腸病毒疫情預估6月初達到最高峰，其中大肚區更列為腸病毒71型高風險區域，71型容易引發神經系統併發症，造成腦膜炎、肺水腫、肺出血等重症，重症死亡率高達3成以上，接種71型疫苗後，保護率可達98％。

王立任說，腸病毒疫苗一劑要價3000至5000元不等，品牌不同需施打2到3劑，對家長是不小負擔，南投已免費供疫苗給弱勢兒童接種，嘉義鹿草鄉也提出全額補助0至6歲嬰幼兒自費疫苗補助，台中財政狀況不比南投縣跟嘉義鹿草鄉差，應該擬定相關疫苗施打補助方案。

議員朱元宏也關心腸病毒疫情，要求補助幼兒全面施打，若經費不足，可先補助中低收入戶與原住民等弱勢幼兒接種。

議員張廖乃綸說，台中市幼兒園近1個月來已有81班停課，這周是母親節，群聚活動增加，大人小孩聚在一起，恐讓疫情升溫。

衛生局長曾梓展表示，台中市2個月至6歲幼童共13.3萬人，以施打率6成計算，若全面施打經費約6億元，其中弱勢幼童約6000多人，施打補助經費約3000多萬，將評估相關經費。

曾梓展說，腸病毒疫情有升溫趨勢，社區腸病毒風險也增加，家長須提高警覺，並在社區宣傳正確防疫觀念，衛生局已規畫重症專責醫院，以掌握黃金治療時間。

疫情 腸病毒 衛生局

延伸閱讀

台中大肚列腸病毒高風險區 中市議員籲免費為幼兒施打疫苗

台中和牛店爆食材過期 今傳進進銷存資料…衛生局：待譯文核對

頂級燒肉12項食材過期 吹哨員工至少可得獎金72萬尚未封頂

食安事故遍全台 盧秀燕：市府態度「查到就公布」

相關新聞

彰化縣長戰局再多1人？外界點名各黨角逐人選 二林鎮長這則貼文引聯想

彰化縣下屆縣長選舉又多一人參戰？二林鎮長蔡詩傑今在個人臉書貼文「彰化縣長…初試！請教臉書的好朋友們，有何意見？」吊出一群...

中興新村宿舍修繕 琉璃瓦變鋼瓦

中興大學成立南投分部，計畫將中興新村轉型為大學城，興大最近整修第二期宿舍，居民卻發現琉璃屋瓦、檜木門窗被拆除，改成紅色鐵...

補助幼兒腸病毒疫苗 中市評估

今年腸病毒疫情創10年新高，台中市大肚區更列為腸病毒71型高風險區域，台中市議員要求市府應有所作為，補助幼兒腸病毒疫苗施...

青年住宅只售不租 彰縣長：才可續推動

彰化縣政府在伸港鄉推出青年住宅，歷經4次流標。中央力推社會住宅則陸續興建，民進黨縣議員楊子賢昨天質詢，認為縣府堅持青年住...

台中烏日「這巷弄」路窄…大型車緊貼呼嘯而過 居民不忍了

台中市烏日區東園里慶光路868巷108弄路幅不足6米，周邊住戶因滿常有大貨車、聯結車等大型車往來，整個車道幾乎都被大型車...

老式木製課桌椅掰掰！南投縣更新2萬6千套調整式課桌椅

摒棄老舊的木製課桌椅，南投縣斥資4644萬元，全面更新2萬6千套調整式課桌椅，今天由縣長許淑華親自前往草屯國小驗收，並視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。