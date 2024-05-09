老式木製課桌椅掰掰！南投縣更新2萬6千套調整式課桌椅

摒棄老舊的木製課桌椅，南投縣斥資4644萬元，全面更新2萬6千套調整式課桌椅，今天由縣長許淑華親自前往草屯國小驗收，並視察新課桌椅的品質及舒適度，希望透過新課桌椅的更新，為全縣100校學校提供更優質的學習環境，南投教育處指出，當前學生生長發育良好，新式的可調式課桌椅，可以跟著學生成長調整高度，適用身高120公分到180公分的學生使用。

當草屯國小學生看到新的課桌椅後，都非常興奮地表示，終於可以坐在舒服合適的座位上課、寫作業了，因為以前常聽到有同學抱怨課桌椅老舊，不但高低固定無法調整，有時還會夾屁股，不少家長到學校學現有些學校還在使用老舊的木製的課桌椅，早就反映何時才能全面完成國中小老舊課桌椅汰換。

縣長許淑華指出，新型可調式課桌椅將大大提升學生的學習體驗，不僅能夠配合學童身形發展調整高度，端正學生坐姿，還能夠保護視力，增加專注力，並具有舒適性和穩定度，讓學生能夠更好地專注於學習，提升學習效率，擔任縣長後於今年度編列預算，專案補助學校購置調整式課桌椅，全力更新適用身高120公分到180公分的可調式課桌椅，可以跟著學生成長調整高度，提供學生舒適、健康的學習環境。

南投縣教育處表示，國小低年級和高年級身高差25公分，30年前木製的課桌椅，早已無法適用所有學生，考量人體工學，可調整式課桌椅比較符合學生需求，雖課桌椅成本較木製課桌椅高，且後續可維護性也較低，在報請縣府同意下，同意為汰換學校老舊木製課桌椅，共挹注斥資4644萬元，購置約26,000套調整式課桌椅，共有100校學生受惠，也達成全縣學校更新率百分百的目標。