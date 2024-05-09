快訊

日本自衛隊運輸機「飛到一半窗戶脫落」 緊急降落新潟機場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨彰化黨部送弱勢婦女內衣 主委抽考男幹部需正確換算尺寸

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣一家內衣公司捐贈女性內衣給台灣民眾黨彰化縣黨部，將轉贈弱勢家庭女性。記者簡慧珍／攝影
彰化縣一家內衣公司捐贈女性內衣給台灣民眾黨彰化縣黨部，將轉贈弱勢家庭女性。記者簡慧珍／攝影

母親節前夕，台灣民眾黨彰化縣黨部獲捐一批女性內衣，將全數轉贈中低、低收入戶家庭的女性民眾，因各鄉鎮市幹部以男性居多，縣黨部主任委員張雪如今臨時測驗女性胸圍換算尺寸，必須立刻說出正確答案，未來一個月的贈送期必須為女性弱勢民眾很快找出正確尺寸的內衣。

縣議員、民眾黨彰化縣黨部主委張雪如，今與黨公職人員、幹部提前向天下辛苦的母親說「母親節快樂」，及公布「寵愛媽咪內在美」送愛系列活動內容，未來一個將在全縣設置16個據點贈送女性內衣，必須持有中低、低收入戶證明，每名弱勢女性兩件內衣。

張雪如表示，善心業者不願具名，捐贈每件售價1980元的3萬多件女性內衣，民眾黨縣黨部將分送給全縣1萬6251戶的弱勢家庭女性民眾，即日起由八大生活圈的分區主任帶領幹部、黨員及小草一起送愛。

多數幹部是男性，張雪如今臨時測驗女性內衣尺寸「上圍80（公分）、下圍75，大概是A、B、C？」，要求立刻換算，男性幹部約略換算回答「B75」；張雪如說「內衣很多，要算快一點找出正確尺寸，別讓民眾等候。」

低收入戶 台灣民眾黨 張雪如 彰化 母親節

延伸閱讀

「拿柯文哲一半票」 民眾黨彰化黨部喊2026選舉開紅盤

角逐彰化縣長？民眾黨張雪如：由黨決定

徐巧芯遭指與建商關係匪淺…藍北市黨部主委被捲入 本人說話了

郭國文選黨部主委影響市長初選？ 陳亭妃：公正很重要

相關新聞

樂透般抽籤政策？彰化青年住宅挨批畫地自限 議員籲配合中央推社宅

彰化縣政府在伸港鄉推出只售不租的青年住宅，卻歷經4次流標，中央則力推只租不售的社會住宅，已陸續興建及規劃中，民進黨縣議員...

老式木製課桌椅掰掰！南投縣更新2萬6千套調整式課桌椅

摒棄老舊的木製課桌椅，南投縣斥資4644萬元，全面更新2萬6千套調整式課桌椅，今天由縣長許淑華親自前往草屯國小驗收，並視...

民眾黨彰化黨部送弱勢婦女內衣 主委抽考男幹部需正確換算尺寸

母親節前夕，台灣民眾黨彰化縣黨部獲捐一批女性內衣，將全數轉贈中低、低收入戶家庭的女性民眾，因各鄉鎮市幹部以男性居多，縣黨...

租屋10多年屋內回收物堆如垃圾山 清潔隊員找到祖先牌位

台中市潭子區一棟民宅10多年來被租屋男子堆滿資源回收物，附近鄰居飽受臭味困擾，房東最近收回房子，清潔隊員協助清除回收物，...

台中近6成監視器逾10年 警局長：今年編1億元優先汰換

台中市現有監視器7273組、3萬2378隻鏡頭，組數及鏡頭數全國最多。台中市議員陳淑華表示，台中市監視器普遍已經老舊、年...

南投基督教醫院新大樓終於動工了 預計2028年完工啟用

為擴建南投基督教醫院，提供南投鄉親更豐富的醫療資源，彰化基督教醫院計畫斥資46億，目前已經在南崗一路的新址上，開始動工興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。