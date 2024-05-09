民眾黨彰化黨部送弱勢婦女內衣 主委抽考男幹部需正確換算尺寸

母親節前夕，台灣民眾黨彰化縣黨部獲捐一批女性內衣，將全數轉贈中低、低收入戶家庭的女性民眾，因各鄉鎮市幹部以男性居多，縣黨部主任委員張雪如今臨時測驗女性胸圍換算尺寸，必須立刻說出正確答案，未來一個月的贈送期必須為女性弱勢民眾很快找出正確尺寸的內衣。

縣議員、民眾黨彰化縣黨部主委張雪如，今與黨公職人員、幹部提前向天下辛苦的母親說「母親節快樂」，及公布「寵愛媽咪內在美」送愛系列活動內容，未來一個將在全縣設置16個據點贈送女性內衣，必須持有中低、低收入戶證明，每名弱勢女性兩件內衣。

張雪如表示，善心業者不願具名，捐贈每件售價1980元的3萬多件女性內衣，民眾黨縣黨部將分送給全縣1萬6251戶的弱勢家庭女性民眾，即日起由八大生活圈的分區主任帶領幹部、黨員及小草一起送愛。

多數幹部是男性，張雪如今臨時測驗女性內衣尺寸「上圍80（公分）、下圍75，大概是A、B、C？」，要求立刻換算，男性幹部約略換算回答「B75」；張雪如說「內衣很多，要算快一點找出正確尺寸，別讓民眾等候。」