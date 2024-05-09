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租屋10多年屋內回收物堆如垃圾山 清潔隊員找到祖先牌位
台中市潭子區一棟民宅10多年來被租屋男子堆滿資源回收物，附近鄰居飽受臭味困擾，房東最近收回房子，清潔隊員協助清除回收物，驚見有如垃圾山，還意外清出租客的祖先牌位，將通知他領回。
台中市政府環保局今天表示，預計5月12日母親節當天可清除完畢，屋內完全清理，附近鄰居說，應該可以放鞭炮慶祝。
據了解，租屋男子在台中市北屯、大雅與潭子附近拾荒，租潭子區東寶里民族路一處巷道內二層樓民宅10多年，他幫別棟出租大樓處理垃圾，挑選回收物變賣，其餘回收物帶回租屋處堆放。
租屋處堆積太多回收物，屋內無空間可睡，男子只好睡在公車亭，住處成為資源回收場；時間久，屋內開始傳出臭味，附近鄰居困擾，幾乎不敢開門窗。
附近鄰居抱怨說，垃圾常堆積到巷弄，巷弄蟑螂、老鼠橫行，也影響車輛通行，環保局多次協助清運巷弄垃圾。最近房屋合約到期，男子未出現，屋主將鑰匙轉交鄰長保管，鄰長一開門臭氣撲鼻，才看到驚人垃圾山。
台中市府環保局與警方配合執行「清道專案」，先除巷內兩旁垃圾，環保局投入人力清理，這幾天陸續清出大量紙箱和廢棄家電家具，還意外找到男子祖先牌位。
台中市府環保局表示，潭子區清潔隊本月4日起協助清運一般廢棄物已4車次，共清運5630公斤。
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