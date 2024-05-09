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台中大肚列腸病毒高風險區 中市議員籲免費為幼兒施打疫苗

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市大肚區列為腸病毒71型高風險區域，台中市議員王立任要求市府除了宣導外，更應有所作為，補助幼兒腸病毒疫苗施打，減輕家長負擔。圖／王立任提供
台中市大肚區列為腸病毒71型高風險區域，台中市議員王立任要求市府除了宣導外，更應有所作為，補助幼兒腸病毒疫苗施打，減輕家長負擔。圖／王立任提供

今年腸病毒疫情創10年新高，其中台中市大肚區更列為腸病毒71型高風險區域，台中市議員要求市府除了宣導外，更應有所作為，補助幼兒腸病毒疫苗施打，減輕家長負擔。衛生局長曾梓展表示，台中市2個月至6歲幼童共13.3萬人，以施打率6成計算，若全面施打補助經費約6億元，將評估相關經費。

國內腸病毒進入流行期，台中市衛生局指出，台中市上周一周腸病毒門診就診共2626人次，較去年同期1823人次，增加803人次，近期疫情有快速上升趨勢。

議員王立任說，腸病毒疫情持續上升，預估到6月初達到最高峰，其中台中市大肚區更列為腸病毒71型高風險區域，腸病毒71型容易引發神經系統併發症，造成腦膜炎、肺水腫、肺出血等重症，其重症死亡率更高達3成以上，接種腸病毒71型疫苗後，保護率可達98％。

王立任說，腸病毒疫苗價格不菲，一劑要價3000至5000元不等，根據品牌不同需施打2到3劑，對家長是不小負擔，目前南投縣已免費供疫苗給弱勢兒童接種，嘉義鹿草鄉也提出全額補助給0至6歲嬰幼兒腸病毒自費疫苗補助，台中財政狀況不比南投縣跟嘉義鹿草鄉差，應該擬定相關疫苗施打補助方案。

議員朱元宏也關心腸病毒疫情，要求補助幼兒全面施打，若經費不足，也可先補助中低收入戶與原住民等弱勢幼兒接種。

議員張廖乃綸說，台中市幼兒園近1個月來已有81班停課，這周就是母親節，群聚活動增加，大人小孩聚在一起，恐讓疫情升溫，衛生局應會同教育及民政系統加強宣導防範。

衛生局長曾梓展表示，台中市2個月至6歲幼童共13.3萬人，以施打率6成計算，若全面施打經費約6億元，其中弱勢幼童約6000多人，施打補助經費約3000多萬，將評估相關經費。

曾梓展說，衛生局今年初就到學校及幼兒園加強宣導勤洗手，由於腸病毒疫情有升溫趨勢，社區腸病毒風險也增加，家長須提高警覺，並配合民政體系在社區宣傳正確防疫觀念，衛生局也已規畫重症專責醫院，以掌握黃金治療時間。

台中市 腸病毒 衛生局

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