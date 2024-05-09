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巴宰族申請盼成台灣第17族 原民會：依法妥善處理

中央社／ 南投縣9日電

巴宰族人向原民會申請盼成為台灣第17族，原民會今天表示，將依憲法判決明示要件、法律程序、原基法，並參考辦理第10族至第16族作業經驗妥善處理，保障原住民族身分認同權。

推動成為台灣官方、國定第17族原住民族，南投縣巴宰族群文化協會、苗栗縣巴宰族群協會、台中市巴宰族群文化協會昨天齊聚埔里鎮，向原住民族委員會遞交申請書，分布苗栗、台中、南投的巴宰族人到場見證，期許繼續努力，早日恢復族人應有權利與義務。

南投縣巴宰族群文化協會理事長、台灣基督長老教會愛蘭教會長老潘英寬長期致力巴宰族語言、歌謠與文化推廣、保存與研究、正名運動，他今天接受中央社記者訪問表示，巴宰族人奮鬥25年累積厚實母語、文化能力，因此聯合3個聚落申請盼成為官定原住民第17族。

潘英寬說，同屬平埔族的西拉雅族去年提出申請，巴宰族3個聚落幾乎以3個教會為生活核心，教會以羅馬拼音保存記錄母語、文字，還有課本、教材，有厚實文化實力，加上民國111年10月28日的111年憲判字第17號判決內容提及，族群保有文化特徵、客觀紀錄、族群認同，得依民族意願向政府申請核定為原住民族。

潘英寬表示，巴宰族（Pazeh）是台灣平埔族群之一，範圍從北至台中大安溪北岸，南至大甲溪南岸，包括苗栗三義、卓蘭、台中豐原、石岡、大雅、北屯都屬於傳統領域，巴宰族主要住在苗栗縣三義鄉鯉魚潭聚落、台中市神岡區大社岸裡社區、南投縣埔里鎮愛蘭里（烏牛欄社Auran），近200年發展保留巴宰文化搖籃。

潘英寬說，埔里鎮巴宰族主要住在愛蘭台地，集集大地震前鮮為人知，僅少數學術研究者、文史工作者關心，震後巴宰族人以愛蘭教會為根據地，更加積極進行文化復振，除內社、烏牛欄社舉辦巴宰族傳統過年活動，更協力編寫族語教材、更新進階教材、參與原住民族語文學創作相關比賽，以保存瀕臨消失的巴宰母語。

有關申請後程序，原住民族委員會今天回應中央社記者表示，憲法判決後，已陸續受理西拉雅族、噶哈巫族、巴宰族等團體申請，後續依憲法判決明示要件、法律程序、原住民族基本法第2條第1款規定，參考先前辦理第10族至第16族的作業經驗，妥善處理山地原住民、平地原住民以外其他民族認定作業，落實憲法保障的原住民族身分認同權。

南投縣 埔里

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