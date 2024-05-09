影／台中溪尾大橋2鴕鳥「逛大街」與車共舞影片曝光
台中市烏日區今天清晨有民眾發現2隻2米高鴕鳥正在台中、彰化交界附近的溪尾大橋上「逛大街」，下橋後不但亂入車陣中，紅燈時還堵住路口不動，驚呆駕駛人。警方獲報後不敢大意，一路跟隨，警民合力以車縮小其範圍，花了35分鐘，終於把鴕鳥引導進停車場，並通知農業局處理後續。
從監視器畫面顯示，這2隻鴕鳥現身溪尾橋上，由彰化往台中方向漫步，下橋後快到慶光路口時，其後方的機車騎士見狀放慢車速，盡量靠車道左側路中央行駛通過，二隻鴕鳥受驚嚇，先是往右跑到路邊，後又狂奔追逐到路口停下，剛好堵住去路，嚇壞路上轎車駕駛及機車騎士。
台中市警局烏日分局溪南派出所說明，今天上午6時40分，接獲民眾通報，有2隻鴕鳥正在溪尾大橋上行走，溪南派出所員警立即出動，由於擔心鴕鳥受驚嚇恐傷及人、車，因此緊緊跟隨。
警方立即請鄰近的五光派出所來支援，當地南里里長蔡敏陽聞訊也開車協助，並協調出里辦旁停車場，眾人以警車、轎車一路跟隨、慢慢縮小鴕鳥行進範圍，在今天上午7時15分，將2名嬌客引導到停車場內暫時安置。
警方說明，這2隻鴕鳥主人尚在尋找中，經詢問當地居民，當地沒有飼養駝鳥的農場，研判是從彰化芬園一帶過來，已通知台中市農業局到場處置。
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