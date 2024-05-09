康乃馨鮮花今年量少價高仍被搶光 有民代改送香皂花

母親節將到，康乃馨是應節花卉，台中后里有花農種植的康乃馨上周已被搶訂一空，今年康乃馨鮮花價格高，有民代是訂不到，改買香皂花送民眾，成為另一種母親節送禮市場，但仍有民眾獨愛鮮花。

后里花農羅弘奇表示，受到大雨影響，今年康乃馨減產近3成，市場價格高約3成，目前一支16元，市場價格約25元；他種植康乃馨6年，今年價格創新高，貨源短缺，今年花少價高，他種5分地的康乃馨，約13萬支，上周已全部被訂光，這幾天只能出貨，無法再接受訂購。

台中立委楊瓊瓔這周六、日準備康乃馨造型的香皂花束要親送給鄉親們，楊瓊瓔服務處表示，鮮花保存時間短，大量訂購後要再自行套袋包裝，服務處二周前問后里花農，已訂不到大量康乃馨，今年改送康乃馨造型的香皂花。

楊瓊瓔送花時間地點如下：

5月11日(六)

早上8點到9點后里內埔市場

9點30分到10點30分大雅市場

5月12日(日)

早上7點50分到8點20分潭子頭家厝市場

8點30分9點20分潭子市場

9點50分到10點30分神岡市場

立法院副院長江啟臣日前已到豐原和東勢傳統市場分送康乃馨，向辛苦的媽媽傳遞溫馨祝福，江啟臣今年準備3000束康乃馨與痠痛貼布分送，陪同的有台中市議員張瀞分、陳本添、吳振嘉與多位里長，

江啟臣服務處表示，他們4月初就先訂康乃韾鮮花，提早訂價格還沒漲，不需改送香皂花；立委顏寛恒日前也到烏日和霧峰等市場送康乃馨鮮花，母親節當天安排在沙鹿市場送花，顏寛恒服務處表示，送康乃韾鮮花受歡迎，許多婆婆媽媽仍喜歡鮮花，該服務處二周前訂花，時間較晚，價格稍高。