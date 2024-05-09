快訊

進口蘇丹紅辣椒粉海撈近4千萬 雄檢今起訴6人、建請科罰12億

鐘點費漲但只多30元 兼任師自嘲：可多吃便當免淪街友

女工程師Firefox開7470個分頁「失手關掉」哭喊再也開不了！網曝1招救回

康乃馨鮮花今年量少價高仍被搶光 有民代改送香皂花

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委顏寛恒日前送民眾康乃馨鮮花，受到歡迎。圖／取自顏寛恒臉書
立委顏寛恒日前送民眾康乃馨鮮花，受到歡迎。圖／取自顏寛恒臉書

母親節將到，康乃馨是應節花卉，台中后里有花農種植的康乃馨上周已被搶訂一空，今年康乃馨鮮花價格高，有民代是訂不到，改買香皂花送民眾，成為另一種母親節送禮市場，但仍有民眾獨愛鮮花。

后里花農羅弘奇表示，受到大雨影響，今年康乃馨減產近3成，市場價格高約3成，目前一支16元，市場價格約25元；他種植康乃馨6年，今年價格創新高，貨源短缺，今年花少價高，他種5分地的康乃馨，約13萬支，上周已全部被訂光，這幾天只能出貨，無法再接受訂購。

台中立委楊瓊瓔這周六、日準備康乃馨造型的香皂花束要親送給鄉親們，楊瓊瓔服務處表示，鮮花保存時間短，大量訂購後要再自行套袋包裝，服務處二周前問后里花農，已訂不到大量康乃馨，今年改送康乃馨造型的香皂花。

楊瓊瓔送花時間地點如下：

5月11日(六)

早上8點到9點后里內埔市場

9點30分到10點30分大雅市場

5月12日(日)

早上7點50分到8點20分潭子頭家厝市場

8點30分9點20分潭子市場

9點50分到10點30分神岡市場

立法院副院長江啟臣日前已到豐原和東勢傳統市場分送康乃馨，向辛苦的媽媽傳遞溫馨祝福，江啟臣今年準備3000束康乃馨與痠痛貼布分送，陪同的有台中市議員張瀞分、陳本添、吳振嘉與多位里長，

江啟臣服務處表示，他們4月初就先訂康乃韾鮮花，提早訂價格還沒漲，不需改送香皂花；立委顏寛恒日前也到烏日和霧峰等市場送康乃馨鮮花，母親節當天安排在沙鹿市場送花，顏寛恒服務處表示，送康乃韾鮮花受歡迎，許多婆婆媽媽仍喜歡鮮花，該服務處二周前訂花，時間較晚，價格稍高。

立委蔡其昌服務處表示，今年沒安排送康乃馨給民眾的行程。

母親節將到，今年有民代改送康乃韾造型的香皂花。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
母親節將到，今年有民代改送康乃韾造型的香皂花。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
母親節將到，康乃韾鮮花受到歡迎。記者游振昇／攝影
母親節將到，康乃韾鮮花受到歡迎。記者游振昇／攝影
母親節將到，今年有民代改送康乃韾造型的香皂花。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
母親節將到，今年有民代改送康乃韾造型的香皂花。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立法院副院長江啟臣日前送民眾康乃馨鮮花，受到歡迎。圖／副院長江啟臣服務處提供
立法院副院長江啟臣日前送民眾康乃馨鮮花，受到歡迎。圖／副院長江啟臣服務處提供

后里 楊瓊瓔 江啟臣

延伸閱讀

繼江啟臣表態參選台中市長 何欣純說：義不容辭、義無反顧

江啟臣：2026民意支持就全力以赴 楊瓊瓔：推最好人選

2026選台中市長？ 江啟臣認了：民意支持就全力以赴

影／水湳轉運直通國道或接74號要評估1年？江啟臣：醜話先說在前面

相關新聞

注意！台74線10日封路8小時 北屯崇德段車道封閉

台74線快速道路連接國道一號工程，將在13日開放通車，不過高公局將在明天晚間9時30分至隔天清晨5時30分，因施工需求，...

康乃馨鮮花今年量少價高仍被搶光 有民代改送香皂花

母親節將到，康乃馨是應節花卉，台中后里有花農種植的康乃馨上周已被搶訂一空，今年康乃馨鮮花價格高，有民代是訂不到，改買香皂...

影／堅守崗位 護理師車禍手腳痲頸椎開刀後再回職場救人

台中大甲李綜合醫院急診室一名護理師，日前上班途中遭後方車輛追撞，當下沒外傷，事發後隔兩個多月，突然感到手腳麻，檢查發現是...

許願開出頭獎捐10萬元重建基金 土地公賜福讓彩券行「如願」

台中市南區工學福德祠為地方信仰中心，去年6月慘遭祝融，宮廟、土地公神像遭焚毀，廟方近期購得土地，將移往工學北路新址重建，...

中捷「崇德豐原線」將啟動評估

針對地方關切的「台中捷運崇德豐原線」建設，立法院副院長江啟臣昨天在立法院邀請中央、地方機關討論，認為北台中近年發展迅速，...

彰化演藝廳防震 懸吊燈光將汰換

彰化演藝廳懸吊燈光系統等相關設備，因煞車力不足有高度危險性，縣府將辦理追加預算汰換。縣議員吳韋達昨天指出，如果遇到地震恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。