康乃馨鮮花今年量少價高仍被搶光 有民代改送香皂花
母親節將到，康乃馨是應節花卉，台中后里有花農種植的康乃馨上周已被搶訂一空，今年康乃馨鮮花價格高，有民代是訂不到，改買香皂花送民眾，成為另一種母親節送禮市場，但仍有民眾獨愛鮮花。
后里花農羅弘奇表示，受到大雨影響，今年康乃馨減產近3成，市場價格高約3成，目前一支16元，市場價格約25元；他種植康乃馨6年，今年價格創新高，貨源短缺，今年花少價高，他種5分地的康乃馨，約13萬支，上周已全部被訂光，這幾天只能出貨，無法再接受訂購。
台中立委楊瓊瓔這周六、日準備康乃馨造型的香皂花束要親送給鄉親們，楊瓊瓔服務處表示，鮮花保存時間短，大量訂購後要再自行套袋包裝，服務處二周前問后里花農，已訂不到大量康乃馨，今年改送康乃馨造型的香皂花。
楊瓊瓔送花時間地點如下：
5月11日(六)
早上8點到9點后里內埔市場
9點30分到10點30分大雅市場
5月12日(日)
早上7點50分到8點20分潭子頭家厝市場
8點30分9點20分潭子市場
9點50分到10點30分神岡市場
立法院副院長江啟臣日前已到豐原和東勢傳統市場分送康乃馨，向辛苦的媽媽傳遞溫馨祝福，江啟臣今年準備3000束康乃馨與痠痛貼布分送，陪同的有台中市議員張瀞分、陳本添、吳振嘉與多位里長，
江啟臣服務處表示，他們4月初就先訂康乃韾鮮花，提早訂價格還沒漲，不需改送香皂花；立委顏寛恒日前也到烏日和霧峰等市場送康乃馨鮮花，母親節當天安排在沙鹿市場送花，顏寛恒服務處表示，送康乃韾鮮花受歡迎，許多婆婆媽媽仍喜歡鮮花，該服務處二周前訂花，時間較晚，價格稍高。
立委蔡其昌服務處表示，今年沒安排送康乃馨給民眾的行程。
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