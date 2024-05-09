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注意！台74線10日封路8小時 北屯崇德段車道封閉

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台74線連接國道一號工程，明天將封閉部分路段，提醒用路人提早改道。圖／高公局提供
台74線連接國道一號工程，明天將封閉部分路段，提醒用路人提早改道。圖／高公局提供

台74線快速道路連接國道一號工程，將在13日開放通車，不過高公局將在明天晚間9時30分至隔天清晨5時30分，因施工需求，封閉北屯一至崇德段東行全部車道，以及北屯二至崇德段西行全部車道，也封閉東行西屯三、北屯一入口匝道、西行潭子入口匝道，警方提醒用路人提早改道。

交通部高速公路局第二新建工程分局，辦理國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，將在5月10日（星期五）晚間9時30分至翌日5時30分，暫時封閉台74線13k+000~17k+700（北屯一至崇德間）東行全部車道，以及14k+000~17k+700（北屯二至崇德間）西行全部車道，並同步封閉東行西屯三、北屯一入口匝道以及西行潭子入口匝道。

第五警分局表示，因應台74線13k+000~17k+700（北屯一至崇德間）東行向全部車道，以及14k+000~17k+700（北屯二至崇德間）西行向車道封閉，交通維持管制期間請用路人體諒配合行經此路段小心慢行。

施工封閉期間原行駛於台74線主線的車輛改道路線：

一、 西行向：請提前於潭子、崇德出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路1段，再經由西行向北屯二入口匝道重新進入快速道路。

二、 東行向：請提前於西屯三、北屯一出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路1段，再經東行向崇德入口匝道重新進入快速道路。

三、 用路人可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

第五警分局長劉其賢說，道路封閉期間，將請施工單位加派義交疏導，並持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全，籲請用路人配合相關交維措施及遵行方向，提早改道，用路人行經工區附近，請減速慢行，切勿爭道行駛，注意行車安全。

台74線連接國道一號工程，明天將封閉部分路段，提醒用路人提早改道。圖／高公局提供
台74線連接國道一號工程，明天將封閉部分路段，提醒用路人提早改道。圖／高公局提供

國道 車道

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