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南投4公托患不均 年底將新增3家

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣生育率下滑，議員要求縣府加快公托中心設置，讓家長能安心生養。圖／南投縣政府提供
南投縣生育率下滑，議員要求縣府加快公托中心設置，讓家長能安心生養。圖／南投縣政府提供

南投縣人口逐年減少，生育率下滑。縣議員陳宜君、張婉慈昨天認為，全縣僅4家公托中心不夠普及，更多鄉鎮沒有公托中心，影響年輕夫妻生育意願，縣府應加強改善。縣府表示，今年底將新增3個公托中心，同時培訓優良保母，讓家長安心生養。

陳宜君說，南投縣各鄉鎮托育資源不夠充足，有的鄉鎮甚至沒有托育中心，弱勢家庭有托育需求，但和一般人競爭可能難有名額，縣府應有妥善規畫。

社勞處長林志忠說，私立0到2歲的托育中心有3家，草屯、南投、埔里各一家，縣府負責公辦民營托育中心，現在有南投2家、竹山與集集共4家公托中心，今年底會新增埔里、草屯、與信義鄉3公托中心，同時請教育處盤點閒置教室空間，最近剛和教育處、名間鄉盤點僑興國小有閒置教室，希望成立30名額的幼兒托育中心。對於弱勢家庭，也會優先安置。

縣議員張婉慈說，除了增設托育中心，對於管理品質也要嚴格要求，不論公私立托育中心監視系統、訪視標準都應一致，都應維持優良照顧品質。南投縣托育中心太少，除了增設托育中心，在這段空窗期，嬰幼兒托育要怎麼處理，是否有足夠的保母，讓家長有所依靠？

南投縣政府表示，4家公托中心提供78名幼兒托育，希望達到每鄉鎮都有1公辦托嬰中心目標。林志忠表示，今年中央核定南投縣7個托育人員培訓班，在缺乏公辦民營或私立托兒所的情況下，提供優良保母讓家長可安心托育。

保母 南投縣 托育

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