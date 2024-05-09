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台中彩虹眷村觀光 覓地停遊覽車

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
彩虹眷村是國際知名景點，但外圍圍牆的彩繪圖樣卻處處斑駁，議員要求市府加強改善，並寬列預算維護。圖／何文海提供
彩虹眷村是國際知名景點，但外圍圍牆的彩繪圖樣卻處處斑駁，議員要求市府加強改善，並寬列預算維護。圖／何文海提供

台中市南屯區知名的彩虹眷村，以「彩虹爺爺」黃永阜繪製充滿童趣的繽紛創作聞名，每年吸引200萬人次參觀。市議員何文海表示，彩虹眷村周邊缺乏停車位衍生停車亂象，甚至有遊覽車怠速造成環境汙染，引起居民反彈，要求市府在周邊規劃大客車停車空間。交通局長葉昭甫表示，將尋找合適空間，規劃大客車停車區。

素人畫家「彩虹爺爺」黃永阜晚年透過彩筆，讓舊村落變身「彩虹眷村」，不僅是遊客到台中必遊景點，更紅到香港、大陸與韓國，粉絲跨海前來參觀，更曾被知名旅遊指南「孤獨星球（Lonely Planet）」出版專書「世界的祕密奇跡」，選入列為全球值得探訪景點之一。

議員何文海表示，彩虹眷村常有遊覽車載遊客前來，也有不少國外遊客自行前來，由於停車場不足，載客大車或小車亂停車，或是遊覽車怠速等遊客上車，造成環境汙染，附近居民飽吸廢氣，苦不堪言，要求交通局規劃大客車停車空間。

何文海說，彩虹眷村是國際知名景點，但彩虹村外圍圍牆的彩繪圖樣卻處處斑駁，也有不少設施待維修，他要求市府負起責任加強改善，並寬列預算維護，不要讓知名國際景點蒙塵。

交通局長葉昭甫表示，彩虹眷村附近道路寬度不足，導致停車困難，目前彩虹村周邊規劃一格大客車停車格，停車位確實不足，將在周邊尋找合適空間，並進一步規劃大客車停車區，供遊覽車停放。

台中市副市長黃國榮表示，彩虹眷村先前才封村補強整修，將會持續加強維護管理。

彩虹眷村 景點 遊覽車

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