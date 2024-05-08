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台中市美群橋窄又無人行道 民代要求盡快落實加倍拓寬

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市連接大里、霧峰的美群橋橋面寬度僅8公尺，地方人士呼籲盡快拓寬。圖／何欣純提供
台中市連接大里、霧峰的美群橋橋面寬度僅8公尺，地方人士呼籲盡快拓寬。圖／何欣純提供

台中市連接大里、霧峰的美群橋橋面寬度僅8公尺，不僅雙向各僅一個車道，還無人行道，人車通行險象環生。立法委員何欣純今表示，經濟部水利署第三河川分署規畫，將拓寬為16公尺，希望第三河川分署了解地方心聲，盡速將治理計畫送署內審議並核定。

何欣純說，美群橋拓寬或改建的議題經常被民眾討論，地方殷盼拓寬改建多時。目前橋樑細部設計已屆收尾階段，將全橋改建，先前分署規畫堤頂高有65公尺，而現況橋面到樑底有66.2公尺高，改建設計可依現狀高度進行，不會成為「拱橋」。

未來橋長178公尺，寬度16.5公尺，比原先8公尺多一倍橋幅，同時規畫人行道和自行車道。台中市政府向國土署遞計畫案申請補助時，她將在中央全力協助。

水利署第三河川分署上午辦理烏溪水系大里溪支流草湖溪(含支流北溝溪)治理計畫地方說明會，蒐集地方意見回饋，作為後續圖籍修正與土地異動依據。分署長張稚煇表示，預計七月底將計畫呈水利署，經署內審議通過後即進行用地範圍線公告，橋幅拓寬經費估約3.6億元。

台中市連接大里、霧峰的美群橋橋面寬度僅8公尺，地方人士呼籲盡快拓寬。圖／何欣純提供
台中市連接大里、霧峰的美群橋橋面寬度僅8公尺，地方人士呼籲盡快拓寬。圖／何欣純提供
立法委員何欣純今表示，經濟部水利署第三河川分署規畫美群橋將拓寬為16公尺，希望第三河川分署盡速將治理計畫送署內審議並核定。圖／何欣純提供
立法委員何欣純今表示，經濟部水利署第三河川分署規畫美群橋將拓寬為16公尺，希望第三河川分署盡速將治理計畫送署內審議並核定。圖／何欣純提供

人行道 何欣純 水利署

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