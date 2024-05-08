入院搶救76天...彰化被撞11歲姊姊原已好轉還會笑 突因急性水腦症昏迷命危

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟在路口被撞飛，命危兩姊妹醫院搶救進入第76天，在彰化秀傳醫院救治的姊姊經治療後，昏迷指數從3提升到11已一段時日，而且還會微笑，沒想到近日，因急性水腦症，昏迷指數再回到3，有生命危險，院方為她實施引流手術，並採取症狀治療，希望她能再好轉；至於在彰化基督教醫院治療的妹妹，昏迷指數仍維持3，院方仍不放棄治療。

2月22日晚間，分別就讀於國小的陳姓三姊弟，通過彰化縣伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，其中2姊妹命危，當時昏迷指數都是3，弟弟受輕傷。

兩姊妹經過搶救後，在秀傳醫院救治的10歲姊姊，經由幹細胞治療，原已有好轉，昏迷指數提高到11，9歲妹妹昏迷指數維持3，仍無起色。在治療期間，民眾都為她們集氣，包括白沙屯媽祖、大甲媽祖都到秀傳醫院前，為她們祈福。

其中，恢復狀況較好的姊姊，雖然氣切插上呼吸器，但仍然肢體及表情均有反應，會看卡通及聽音樂，院方為她施行脊髓幹細胞治療，效果不錯，上月醫護人員跟她聊天時，甚至還會笑了，但姊姊的頭部及四肢仍是無法自主活動，院方仍持續每天為她以中醫針灸及西醫復健，原本以為狀況會越來越好。

但秀傳醫院指出，5月1日晚間，陳家姊姊狀況突然變差，因急性水腦症陷入重度昏迷，院方為她實施腦部引流手術，但昏迷指數剩下3，病情急轉直下，3日再度施打幹細胞第四劑，仍未清醒，仍有生命危險，院方目前先為她實施症狀治療，希望她能再好轉。

至於在彰基治療的9歲妹妹，彰基指出，由於腦傷情形相當嚴重，仍插管治療，雖然生命徵象穩定，但昏迷指數仍維持3，未見起色，院方將為她轉院到漢銘基督教醫院持續長期治療照護，希望各界持續為她集氣加油。