中市遊覽車撞公車專用道站體 交通局將求償
台中市沙鹿區昨晚發生遊覽車撞擊公車專用道站體，台中市交通局今天表示，已請維護廠商先行修復，以保障民眾候車安全。至於站體修繕費用，後續將依相關程序向肇事者求償。
台中市警察局清水分局說明，7日晚上7時23分，沙鹿區台灣大道六段弘光科大校園門口，張姓男子駕駛遊覽車，進入大學上坡處時，不明原因失去動力，向後滑行。
警方指出，遊覽車先撞擊於大門口停等的自小客車，大客車再向後滑行撞擊公車專用道站體，現場自小客駕駛左手腳受傷，送光田醫院就醫，傷勢無大礙，雙方均無酒精反應。全案依規定製作相關資料後，移請交通警察大隊分析研判肇事責任。
有關台中市專用道站體毀損部分，交通局表示，已請台中市專用道維護廠商先行修復，以保障民眾候車安全。至於站體修繕費用，後續將依相關程序向肇事者進行求償。
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