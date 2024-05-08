中捷綠線延伸核定近百日卻無動作 中市府：加速辦理

台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究，今年1月31日獲行政院核定。台中市議員張家銨表示，中央已核定可行性研究近百日，市府卻毫無動作，台中捷運發展的延宕，就是盧市府不積極、拖延所致。台中市交通局長葉昭甫表示，目前正進行相關程序，市府會加速辦理。

民進黨議員張家銨表示，台中捷運藍線從中央核定可行性研究，到綜合規劃的標案公開閱覽，花了68天；中捷綠線延伸線從可行性研究核定至今已過98天，近百日的時間，卻不見市府有任何動作。她說，捷運藍線的評估作業不比捷運綠線延伸線少，捷運綠線的進度卻如此緩慢，質疑根本就是中市府再拖延，讓市民失望。

民進黨議員陳雅惠說，台中捷運藍線綜合規劃及台中捷運綠線延伸至大坑、彰化可行性研究均獲得行政院核定，要求交通局快馬加鞭，儘速開工。

交通局指出，中捷綠線延伸可行性研究已於今年1月31日獲行政院核定，市府正依相關規定續辦綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等相關作業，並辦理相關勞務採購招標作業中，後續將積極推進各階段作業，以利加速捷運綠線延伸的推動。