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彰化演藝廳懸吊燈光耐震受關切 縣府表示將汰換因應

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化演藝廳懸吊燈光系統等相關設備，因煞車力不足有高度危險性，縣府將辦理追加預算汰換。本報資料照片
彰化演藝廳懸吊燈光系統等相關設備，因煞車力不足有高度危險性，縣府將辦理追加預算汰換。本報資料照片

彰化演藝廳懸吊燈光系統等相關設備，因煞車力不足有高度危險性，縣府將辦理追加預算汰換。縣議員吳韋達今天指出，如果遇到地震恐將有立即危險，不該等到辦理追加後再處理。縣府行政處長吳蘭梅表示，目前演藝廳因為正在做耐震補強，並沒有開放一般民眾入內，且平常都有針對防災去做演練。

0403花蓮地震，造成彰化縣政府第二辦公大樓外牆出現龜裂及磁磚脫落災情，經縣府請結構技師鑑定，並無公共安全之虞，不過，縣府辦公廳舍耐震補強工程正在辦理發包，其中包括彰化演藝廳的耐震補強工程。

彰化縣議會今天的議程中，無黨籍縣議員吳韋達指出，花蓮大地震後，有民眾擔心縣府大樓興建至今已有數十年歷史，擔心耐震問題，縣府是否有針對地震發生時的應對措施。

吳韋達並針對彰化演藝廳懸吊燈光系統等相關設備，因煞車力不足的問題，縣府提案追加預算辦理汰換，表示看法，強調若檢視後遭遇地震有高度危險性，就應立即汰換，若等待追加減預算通過，至少要等到今年6月，恐將有公共安全疑慮。

縣府行政處長吳蘭梅表示，目前彰化演藝廳懸吊系統與燈光設備都是在2005年建置，經專業技師檢定之後，如未更換會有危險性，目前演藝廳因為正在做耐震補強，並沒有開放一般民眾入內，有且平常都有針對防災去做演練。

縣府在本次會期追加預算中，編列1500萬元購買救災工具包，強化民防協勤防救功能及配件，以利疏散撤離工作進行。吳韋達詢問救災工具包，是針對何種災害、發放對象為何？民政處長曾金來表示，將分發給村里長、鄰長，遇到重大災害後，就可以緊急使用、協助救災。

彰化演藝廳懸吊燈光系統等相關設備，因煞車力不足有高度危險性，縣府將辦理追加預算汰換。本報資料照片
彰化演藝廳懸吊燈光系統等相關設備，因煞車力不足有高度危險性，縣府將辦理追加預算汰換。本報資料照片

吳韋達

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