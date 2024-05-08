國土分區南投僅剩3％城鄉發展土地 南投要求延期實施

國土計畫法預計2025年實施，南投縣議員林憶如今天表示，內政部要求各縣市在6月將縣內區域畫分呈報中央，讓南投縣民相當緊張，縣府應確保縣民權益。南投縣地政處長唐仁梂說，目前僅金門、連江、花蓮送到內政部，在縣民疑慮還沒解決前，縣府步調不會太快，也希望能更合理畫設，並建議內政部延期實施。

林憶如說，南投縣依功能分區，南投縣73.91%的土地位在國土保育區，作為城鄉發展的土地面積不到3%，卻要作為都市計畫發展、工商就業開發、重大建設和原民部落居住權益，影響到南投縣整體發展和農民權益，南投縣政府去年開辦公聽會，民眾反應也相當激烈，縣府是否會在6月前呈報內政部國土署。

唐仁梂說，南投縣國土計畫分區分類畫設圖資，已經在3月完成。不過，在議長何勝豐要求下，在縣民疑慮還沒解決前，步調不會太快。縣長許淑華指示，包括分區畫設能更合理也是南投縣提出的訴求，希望國土署能先回應或解決。

許多縣民關心，在現行區域計畫法所提出土地使用變更案，如果國土計畫法沒有延期，在明年4月30日實施，這些申請案如何銜接，國土署也沒有明確指示，正向內政部建議，延期實施。

縣議員林芳伃說，國土計畫法對南投整體影響很大，是否確定在明年4月30日實施，這才是縣民最關心的事。

唐仁梂說，國土計畫法已經明訂2025年4月30日實施，如果要變更實施日期需要立法院修法，立法院副院長江啟臣主持中央地方協商會議，要求國土署彙整各縣市政府意見，送立法院政黨協商，如果要延期，將透過修法改變實施日期。