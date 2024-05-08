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不滿前車突切換車道 台中公車司機狂按逾10次喇叭還飆「國罵」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市一名公車司機日前疑因不滿前車突切換車道，連續按壓喇叭超過10次，甚至追車後開門飆「國罵」，成為負面身教。圖／鄭功進提供
台中市一名公車司機日前疑因不滿前車突切換車道，連續按壓喇叭超過10次，甚至追車後開門飆「國罵」，成為負面身教。圖／鄭功進提供

台中市一名公車司機日前疑因不滿前車突切換車道，連續按壓喇叭超過10次，甚至追車後開門飆「國罵」，成為負面身教。台中市議員鄭功進表示，台中市推動雙十公車，年編26億預算補助公車業者，但司機素質低落，市民根本「花大錢買罪受」。交通局長葉昭甫表示，台中市每日有7千多班次公車上路，會加強稽查，並要求客運公司落實公車司機教育訓練

議員鄭功進今日在台中市議會播放一段影片，片中一輛公車行經民權路時，公車司機疑因不滿前車突切換車道，連續按壓喇叭超過10次，甚至追車後還開門大聲飆「國罵｣，引來不少等公車的學生及機車族側目。鄭功進說，當時正值放學時段，車上有不少通勤學生，司機的行為做出了最差勁的身教。

鄭功進說，台中市推出雙十公車優惠，每年編列超過26億補助公車業者，但是近3年來就有近萬件司機陳情案件，甚至養出「司機大爺」，讓市民「花大錢買罪受」，要求市府針對公車司機管理提出有效督導機制，以免讓「一粒老鼠屎，壞了一鍋粥」。

交通局指出，已依規處分該家公車業者，並要求該公司重視行駛過程中的駕駛行為、執勤態度。此案駕駛員刻意長按喇叭、以不雅字眼辱罵小客車駕駛等不當行為亦不被容許，交通局會再要求公車業者對所屬司機加強行車安全教育宣導，以提升公車服務品質。

台中市 教育訓練 車道

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