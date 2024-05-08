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中捷「崇德豐原線」有譜！中市府將申請可行性評估補助

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
立法院副院長江啟臣表示，中捷「崇德豐原線」整體效益大，請鐵路局、中市府盡速啟動可行性評估。圖／江啟臣提供
立法院副院長江啟臣表示，中捷「崇德豐原線」整體效益大，請鐵路局、中市府盡速啟動可行性評估。圖／江啟臣提供

台中捷運「崇德豐原線」有譜。立法院副院長江啟臣今邀中央、地方政府單位，討論「山海線鐵路雙軌高架化可行性研究」、「台中捷運崇德豐原線」。江啟臣說，北台中近年發展迅速，「崇德豐原線」整體效益巨大，請交通部補助相關經費，立即啟動可行性評估。鐵道局表示將全力協助；中市交通局說，目標在3個月內提出具體計畫，向鐵道局申請可行性評估經費補助。

中市交通局副局長江俊良表示，中市府在2021年提報「台中地區大眾捷運系統整體路網評估計畫」予交通部備查，崇德豐原線路線初步規畫，以高架型式自崇德路、三民路路口起，沿線經崇德商圈、十四期重劃區、洲際棒球場，於豐原大道與中環豐科路廊交會，全長約11.8公里。

江啟臣說，北屯、豐原、潭子等近年人口發展迅速，加總已近58萬，且初步規畫的崇德豐原線，行經一中商圈、中友百貨、十四期重劃區、洲際棒球場等人潮熱點，更有台體大、中科大、新民高中等學區，整體效益非常巨大，請交通部補助市政府相關經費，立即啟動可行性評估。

鐵道局長楊正君表示，待市政府提出計畫後，將提供可行性評估經費補助，會全力協助。江俊良則表示，目標在3個月內提出具體計畫，向鐵道局申請可行性評估經費補助。

江啟臣也建議，崇德豐原線鄰近的台中巨蛋，目前無獨立捷運站；豐原豐富園區為未來精華區域，也將有亞洲大學附設豐原醫院，應設法串連，更大程度提升運量及整體效益。

針對至於「山海線鐵路雙軌高架化」相關進度，江啟臣說，目前正值新舊政府交接期，待新政府上任後也會接續協調，針對經費補助比例等相關問題，促請中央、地方盡快取得共識，加速計畫核定及後續建設執行。

立法院副院長江啟臣今針對「山海線鐵路雙軌高架化可行性研究」、「台中捷運崇德豐原線」，邀集中央、地方相關單位，討論進度。圖／江啟臣提供
立法院副院長江啟臣今針對「山海線鐵路雙軌高架化可行性研究」、「台中捷運崇德豐原線」，邀集中央、地方相關單位，討論進度。圖／江啟臣提供
立法院副院長江啟臣表示，中捷「崇德豐原線」整體效益大，請鐵路局、中市府盡速啟動可行性評估。圖／江啟臣提供
立法院副院長江啟臣表示，中捷「崇德豐原線」整體效益大，請鐵路局、中市府盡速啟動可行性評估。圖／江啟臣提供

台中捷運 江啟臣 豐原

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