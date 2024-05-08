南投托嬰中心不足 議員要求增設公托增加生育意願

南投縣人口逐年減少，生育率下滑。縣議員陳宜君、張婉慈今天認為，全縣僅4家公托中心不夠普及，更多鄉鎮沒有公托中心，影響年輕夫妻生育意願，縣府應加強改善。縣府表示，今年底將新增3個公托中心，同時培訓優良保母，讓家長安心生養。

陳宜君說，南投縣各鄉鎮托育資源不夠充足，有的鄉鎮甚至沒有托育中心，弱勢家庭有托育需求，但和一般人競爭可能難有名額，縣府應有妥善規畫。

社勞處長林志忠說，私立0到2歲的托育中心有3家，草屯、南投、埔里各一家，縣府負責公辦民營托育中心，現在有南投2家、竹山與集集共4家公托中心，今年底會新增埔里、草屯、與信義鄉3公托中心，同時請教育處盤點閒置教室空間，最近剛和教育處、名間鄉盤點僑興國小有閒置教室，希望成立30名額的幼兒托育中心。對於弱勢家庭，也會優先安置。

縣議員張婉慈說，除了增設托育中心，對於管理品質也要嚴格要求，不論公私立托育中心監視系統、訪視標準都應一致，維持優良照顧品質，避免家長都將孩子送到公托。南投縣托育中心太少，除了增設托育中心，在這段空窗期，嬰幼兒托育要怎麼處理，是否有足夠的保母，讓家長有所依靠？

南投縣政府表示，4家公托中心提供78名幼兒托育，希望達到每鄉鎮都有1公辦托嬰中心目標。林志忠表示，今年中央核定南投縣7個托育人員培訓班，在缺乏公辦民營或私立托兒所的情況下，提供優良保母讓家長可安心托育。

陳宜君也關心，托育中心和保母的監督、輔導措施，一年訪視幾次，全日型托育人數有多少？什麼情況下需要全日型托育？

林志忠說，全日型托育幼兒有15人，主要是因為父母工作關係，沒有其他家人可協助照顧，少數是保護性嬰幼兒，需要全日托育照顧，衛福部要求社工一年訪視6次，社勞處則要求訪視8次，保護個案沒看到幼兒，社工一定要追問，並填寫訪視記錄，確保幼兒安全。