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中捷多元支付宣傳大 民眾使用「卡卡」 議員籲改善

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中捷運公司上月底推出民眾多元支付，民進黨議員林祈烽接獲民眾投訴，有至少3家銀行的感應式Visa卡無法使用，要求中捷公司彙整問題，全面測試改善。記者余采瀅／攝影
台中捷運公司上月底推出民眾多元支付，民進黨議員林祈烽接獲民眾投訴，有至少3家銀行的感應式Visa卡無法使用，要求中捷公司彙整問題，全面測試改善。記者余采瀅／攝影

台中捷運公司上月底推出民眾多元支付，民眾可持Visa、JCB感應式信用卡或使用LINE Pay等行動支付搭乘。民進黨市議員林祈烽接獲民眾投訴，有至少3家銀行的感應式Visa卡無法使用，要求中捷公司彙整問題，全面測試改善，並開放持Master卡也能使用，方便民眾搭乘。中捷公司董事長顏邦傑說，因信用卡種類多，感應或連線時有問題，將持續收集異常樣態，洽所屬銀行進行修正。

議員林祈烽說，中捷4月25日開放多元支付工具，方便民眾搭乘，市府也大力宣傳，但他接獲多起民眾投訴，使用感應式Visa信用卡卻無法進站，站務人員雖有協助民眾測試，也無法通過閘門，且案例不只一件，至少有3家銀行的感應式Visa卡無法使用，他質疑是銀行信用卡的問題？還是中捷公司的問題？中捷公司有沒有掌握民眾的使用狀況？

林祈烽說，國際信用卡有2大發卡組織，一家是Visa，另一家是Master卡，中捷公司為什麼只開放Visa一家？要求開放Master卡加入，方便民眾搭乘使用。

台中捷運公司指出，中捷自4月25日啟用感應式信用卡及行動支付服務，經查截至5月7日，感應式信用卡累計運量為2887筆，交易異常僅10筆，異常率0.35%。

中捷表示，因信用卡交易為連線授權，觀察民眾使用狀況有兩點，包括簽帳金融卡因未預授權機制，於閘門過閘時會交易失敗，須至車站詢問處處理；另如民眾信用卡遇發卡銀行授權失敗，也會有刷卡出站失敗情況，需與發卡銀行確認，中捷將持續收集異常樣態，洽所屬銀行進行修正。

中捷公司董事長顏邦傑說，業者加入中捷支付平台必須付權利金，目前首波上線的信用卡國際組織為Visa、JCB，歡迎其他業者加入，會陸續規劃並與信用卡組織洽談上線時程。

台中捷運 林祈烽 行動支付

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