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影／潭子調解會調解案9成是車禍 罕見日照權糾紛一年賠2萬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市法制局和潭子區調解會今天在潭子區公所禮堂，舉辦調解暨法律扶助業務宣導記者會，行動劇演出車禍調解。記者游振昇／攝影
台中市法制局和潭子區調解會今天在潭子區公所禮堂，舉辦調解暨法律扶助業務宣導記者會，行動劇演出車禍調解。記者游振昇／攝影

台中市政府法制局和潭子區公所、潭子區調解委員會，今天在潭子區公所舉辦調解宣導活動，潭子調解會調解案一年1000多件，有9成是車禍，調解成功率8成多；現場播放影片，是潭子調解會調解成功的罕見日照權糾紛，雙方最後協議一年賠2萬元，調解成功。

今天的調解暨法律扶助業務宣導現場，安排街頭車禍糾紛狀況行動劇，宣導調解委員會功能，讓民眾透過淺顯易懂的實況互動，了解調解委員會可以發揮省時省力又省錢的民事糾紛處理方式。

台中市法制局長李善植表示，台中市調解績效是全國冠軍，逐年進步，去年調解成功率已達95.89%，案件數2萬3400多件，如果這些案件沒有經過調解，直接到法院，法院應該吃不消，日前還有法官壓力大因此離開人世，這些案件直接到法院，對法官來說是最沈重的負擔。

李善植表示，民眾在生活中若遇到糾紛，不一定要興訟處理，在台中各區都有調解委員會可以替民眾安排協調，透過協商協調可省荷包，還能免除許多因法律不懂之民眾產生的心中疑慮及誤認，透過公正公開的調解委員會，排解糾紛讓事情圓滿和解，生活可以回到正常軌道，讓糾紛翻篇迎向幸福未來。

潭子區長劉汶軒表示，台中市長盧秀燕要幫市民排難解憂，感謝調解委員會委員們的辛苦、專業與耐心，也期許要用將心比心的角度、透過公正公開的協調，幫助市民在遇到糾紛時，有良好的管道解決。

潭子區調解委員會主席劉興榮表示，潭子區調解委員會一年調解案1000多件，900多件是車禍，1000多件糾紛有800多件調解成功；今天播放調解影片內容「日照權糾紛」，是潭子調解會調解實際案例，雙方是鄰居，其中一方房屋加蓋，遮住陽光，影響另一方的稻田光線和水稻生長，雙方到調解會協調，最後調解加蓋遮光一方，一年賠對方2萬元水稻損失。

台中市法制局和潭子區調解會今天在潭子區公所禮堂，舉辦調解暨法律扶助業務宣導記者會，行動劇演出車禍調解。記者游振昇／攝影
台中市法制局和潭子區調解會今天在潭子區公所禮堂，舉辦調解暨法律扶助業務宣導記者會，行動劇演出車禍調解。記者游振昇／攝影
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台中市法制局和潭子區調解會今天在潭子區公所禮堂，舉辦調解暨法律扶助業務宣導記者會，行動劇演出車禍調解。記者游振昇／攝影

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