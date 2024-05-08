台中水湳轉運中心接國道一號 評估要1年？

台中水湳轉運中心2026年將完工啟用，周邊已經常塞車，為避免國道客運加劇塞車夢魘，中市府規畫「國道客運專用道」直通國道一號。立法院副院長江啟臣與多名立委昨天會勘，質疑可行性評估明年中旬出爐太慢了，要等3至5年才能完工，恐上演塞車地獄。江啟臣強調「醜話說在前頭」，中央不能置身事外，要求高公局與中市府加速進度。

台中市交通局副局長江俊良說，可行性評估經費600萬元，5月3日已發包出去，預估今年底有初步規畫，明年中旬提出報告，未來工作會議會邀請高公局出席。高公局副局長彭煥儒說，等中市府完成可行性評估後，將接手綜合規畫作業。

水湳轉運中心緊鄰水湳園區，各項重大建設陸續完工，包含會展中心、綠美圖等，台中巨蛋預定地也在周邊，加上國道客運規畫到水湳轉運中心，但周邊有台74線快速道路、國道一號，目前已常塞車，未來大量客運車湧入，恐怕會更嚴重。

江啟臣昨召集會勘，當地議員楊大鋐、張廖乃綸說，轉運中心啟用後，預估每天國道客運進出1563班次、進出站旅客達2.3萬人次，還有市區公車、捷運等，未來恐怕會「塞」成停車場，應加速國道銜接道工程。

國民黨立委廖偉翔、黃健豪說，市府進行的可行性評估作業，預估明年6月完成，實在太久了，拖越久人民痛苦指數越高，加上營建成本上漲，應該搶時間建設。

江啟臣說，中央部會不要置身事外，「醜話說在前面」，如果拖延，台中市籍立委會全方位、全力爭取；市府可行性評估應該也要再加快。交通部、內政部出席代表表示「不會拖延」，市府若完成評估報告，高公局會邀學者專家加速審查。

中市交通局長葉昭甫說，國道銜接轉運中心在國內無前例可循，參考案例是台北轉運站3樓與市民大道的銜接匝道，目前水湳中心3、4樓預留匝道與國一銜接，減少車流介面，爭取中央支持。