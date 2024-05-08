聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中水湳轉運中心接國道一號 評估要1年？

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
水湳轉運中心2026年完工，中市府規畫國道客運專用道銜接國道一號，立法院副院長江啟臣昨會勘，要求加速辦理。圖／中市府提供
水湳轉運中心2026年完工，中市府規畫國道客運專用道銜接國道一號，立法院副院長江啟臣昨會勘，要求加速辦理。圖／中市府提供

台中水湳轉運中心2026年將完工啟用，周邊已經常塞車，為避免國道客運加劇塞車夢魘，中市府規畫「國道客運專用道」直通國道一號。立法院副院長江啟臣與多名立委昨天會勘，質疑可行性評估明年中旬出爐太慢了，要等3至5年才能完工，恐上演塞車地獄。江啟臣強調「醜話說在前頭」，中央不能置身事外，要求高公局與中市府加速進度。

台中市交通局副局長江俊良說，可行性評估經費600萬元，5月3日已發包出去，預估今年底有初步規畫，明年中旬提出報告，未來工作會議會邀請高公局出席。高公局副局長彭煥儒說，等中市府完成可行性評估後，將接手綜合規畫作業。

水湳轉運中心緊鄰水湳園區，各項重大建設陸續完工，包含會展中心、綠美圖等，台中巨蛋預定地也在周邊，加上國道客運規畫到水湳轉運中心，但周邊有台74線快速道路、國道一號，目前已常塞車，未來大量客運車湧入，恐怕會更嚴重。

江啟臣昨召集會勘，當地議員楊大鋐、張廖乃綸說，轉運中心啟用後，預估每天國道客運進出1563班次、進出站旅客達2.3萬人次，還有市區公車、捷運等，未來恐怕會「塞」成停車場，應加速國道銜接道工程。

國民黨立委廖偉翔黃健豪說，市府進行的可行性評估作業，預估明年6月完成，實在太久了，拖越久人民痛苦指數越高，加上營建成本上漲，應該搶時間建設。

江啟臣說，中央部會不要置身事外，「醜話說在前面」，如果拖延，台中市籍立委會全方位、全力爭取；市府可行性評估應該也要再加快。交通部、內政部出席代表表示「不會拖延」，市府若完成評估報告，高公局會邀學者專家加速審查。

中市交通局長葉昭甫說，國道銜接轉運中心在國內無前例可循，參考案例是台北轉運站3樓與市民大道的銜接匝道，目前水湳中心3、4樓預留匝道與國一銜接，減少車流介面，爭取中央支持。

國道客運 塞車 廖偉翔 綠美圖 高公局 黃健豪

延伸閱讀

影／水湳轉運直通國道或接74號要評估1年？江啟臣：醜話先說在前面

影／太平島登島宣示主權慰勞官兵 江啟臣：本來就是該做的事

影／特赦陳水扁？江啟臣：應考慮司法威信與人民感受

立委考察太平島添亂？ 江啟臣：國防部每年辦南沙研習營

相關新聞

台中水湳轉運中心接國道一號 評估要1年？

台中水湳轉運中心2026年將完工啟用，周邊已經常塞車，為避免國道客運加劇塞車夢魘，中市府規畫「國道客運專用道」直通國道一...

投縣擬建垃圾焚化爐 已有幾處地點

南投縣議會定期會昨天開議，議長何勝豐關注南投垃圾堆積嚴重，建議興設焚化爐解決垃圾問題，要求縣府盡速提案。縣長許淑華表示，...

台中海洋館 預計明年首季試營運

台中市海洋生態館推動14年，主體建築2018年完成，內部工程上月剛完工驗收。民進黨議員楊典忠表示，海洋館地磚破裂長草，外...

彰化芳苑設風機將4審 永興養殖戶抗議

經濟部「芳苑地區陸域風力發電開發計畫」規畫在彰化縣芳苑鄉永興養殖專業區設置10部陸上風力發電機，全區200多戶養殖戶近日...

因水災學游泳 彰化小二泳將全國賽7金1銀...6破大會紀錄

彰化市泰和國小游泳隊的二年級生曾仲寬在全國小學游泳錦標賽勇奪7金1銀佳績，其中六項還破大會紀錄，小時候因細支氣管炎得長期...

闖紅燈件數增1倍…台中公車肇事次數提高 市府：評鑑加重事故扣點

台中近3年公車肇事次數提高，公車與行人事故多因公車搶快，去年公車闖紅燈件數較前年飆高1倍；市府表示，已加重事故扣點比重，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。