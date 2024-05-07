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因水災學游泳 彰化小二泳將全國賽7金1銀...6破大會紀錄

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
泰和國小游泳隊的二年級生曾仲寬在全國小學游泳錦標賽勇奪7金1銀佳績。圖／教練提供
泰和國小游泳隊的二年級生曾仲寬在全國小學游泳錦標賽勇奪7金1銀佳績。圖／教練提供

彰化市泰和國小游泳隊的二年級生曾仲寬在全國小學游泳錦標賽勇奪7金1銀佳績，其中六項還破大會紀錄，小時候因細支氣管炎得長期吃藥，父母為了改善他的健康，帶他學游泳健身，沒想到他游出亮眼成績，儼然泳界明日之星。

「仲寬最難得的是比賽態度，永不放棄，所以能後來居上拿下好成績」總教練楊秀慧說，曾仲寬此次在全國小學游泳錦標賽中拿下50公尺與100公尺仰式、蝶式、自由式及200公尺自由式的第一名，和團體的200混合第二名，相當難得。

泰和國小泳隊在楊秀慧、楊于慧教練指導下，今年在1389名選手中，拿下10歲男總錦標賽第一名，11到12歲男總錦標第四名，個人賽部分共獲得7金 4銀3銅的優異成績。

游泳隊中有一對兄弟檔好手，五年級的曾旭陽、二年級的曾仲寬，其中曾仲寬一口氣參加八項目，對手不乏比他年紀大的三、四年級，甚至比賽中他曾一路落後，但仍堅持苦追，在最後時刻才超前，奮戰精神讓人刮目相看。

曾仲寬小時候曾發燒感染細支氣管炎，需長期吃藥，父母為了訓練他的心肺功能才讓他練游泳，而也是游泳好手的哥哥曾旭陽一直是曾仲寬偶像，曾旭陽也在全國春季游泳錦標賽中拿到2金3銀2銅好成績。

曾家兄弟其實來自游泳世家，家人說，因爺爺奶奶年輕時，在民國48年曾目睹八七水災，所以要全家人都要學會游泳，父親與兄弟也都是游泳體育好手。

曾仲寬（左）與哥哥曾旭陽（右）出身游泳世家，表現優異，得獎連連。圖／教練提供
曾仲寬（左）與哥哥曾旭陽（右）出身游泳世家，表現優異，得獎連連。圖／教練提供

兄弟 支氣管 教練 淹水 運動

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