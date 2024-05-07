台中山區頭汴國小扎根高爾夫缺經費 企業樂當引路人

台中太平區頭汴國小位處偏遠山區，全校僅約100名學童，資源匱乏，校方在2015年向教育部體育署申請高爾夫扎根計畫，如今發展成學校特色課程與社團，但苦於每年經費不足。大鑫開發建設總經理劉育明說，他樂當孩子們的「引路人」，與西北扶輪社攜手捐款20萬元，升級學校設備。

頭汴國小位處太平區鴻禧高爾夫球場附近，學童家長多半務農；校方考量當地環境因素，以高爾夫球運動作為學校的亮點發展，2015年申請教育部推展高爾夫基層扎根計畫，隔年成立高爾夫球社團，之後結合學校課程，成為學校的特色課程，全校學童都會打高爾夫球。

校方表示，有了政府補助與民間捐助，目前學校陸續設置室內模擬球場、球具、人工草皮墊等設備，出去參賽的經費也得到了挹注，孩子們不負眾望，各種比賽成績不斷進步，最近一年，中年級與低年級更雙雙奪下全國小學業餘高爾夫隊際錦標賽的男子組冠軍，成績斐然。

劉育明說，盼能拋磚引玉，讓孩子的高爾夫球運動從小啟蒙，硬體設備的提升有助於精進學童的球技。他也期勉學童再接再厲，他承諾持續扮演「引路人」，透過正向休閒運動，讓更多的孩子導向更寬廣的道路。