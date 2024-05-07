快訊

官方認證！任天堂Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢

被疑侵吞工程款...淡水裝潢公司員工中13刀慘死 老闆替未成年兒頂罪5萬交保

距離不到3公分...故宮人員遭爆在翠玉白菜旁邊簽文件 庫房還被清潔人員闖入

台中東大開發案土地契約到期卻闖環評？環團要求市府退件

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
多個環團今日到台中市府前廣場抗議東大產業園區開發案，高喊口號「立刻退件，終止環評，不得再審」。記者余采瀅／攝影
多個環團今日到台中市府前廣場抗議東大產業園區開發案，高喊口號「立刻退件，終止環評，不得再審」。記者余采瀅／攝影

台中市東大產業園區開發案預定地位於大肚山上，占地近30公頃，其中超過8成是台糖用地。環保團體今舉行記者會，控訴開發公司與台糖簽訂的地上權協議書去年底已到期，且台糖數度發文告知開發業者「不展延」，不具申請開發和環評的條件，但中市府卻未停止審查，不僅今年1月環評，還讓業者可補件展延至7月，涉嫌圖利財團，要求市府終止審查、退回開發案。

中市府表示，環保局已暫停環評審查，若開發業者屆期未提出補正資料，或補正資料未符合規定，將依法駁回該案申請。

位在台中市西屯區的東大產業園區開發案，今年1月18日進行環評審查的第二次初審，環團憂心大肚山已經過度開發，若該案通過再開發，對環境有很大衝擊，且該開發案8成為台糖土地，引發在地居民及環團多次抗議，反對私人園區使用公有土地進行毫無公益性的浮濫開發。

多個環團今日到台中市府前廣場抗議，高喊口號「立刻退件，終止環評，不得再審」。監督施政聯盟許心欣說，該案1月18日環評初審時，開發公司與台糖簽訂的地上權協議書已於去年12月28日到期，該協議書已逾期失效，且台糖後續兩度發文告知開發業者「屆期不展延」，少了8成的台糖土地使用權，已失去申請開發和環評條件，但台中環保局卻未停止環評審查程序，經發局還給補件到7月18日，涉嫌違反程序、圖利財團，要求市府應立即退件。

主婦聯盟台中分會執行委員呂木蘭說，台中空汙嚴重，大肚山已過度開發，每逢豪大雨或颱風淹水嚴重，交通也壅擠，若東大科技產業園區開發，勢必讓問題加劇，且台糖已不展延土地給開發業者使用，今年1月還開環評初審，是騙當地居民與環評委員？台中市府要蒙騙到什麼時候？堅決反對東大產業園區開發，希望市府把公用土地還給大自然，為下一代留下好的生活環境。

經發局指出，該案因於審議程序中發生台糖土地契約屆期情形，環評第二次審查會上，台糖公司表示申請單位已送件申請展延中，因此經發局依環評會議結論，請申請單位同環評補正期限於4月18日前完成，後因申請單位來函表示仍與台糖公司協商中，因此同意補正期限展延至7月18日，屆時如無法完成補正，將駁回該案申請。

環保局表示，開發公司辦理「東大科技產業園區環境影響說明書」案，須先與台糖公司簽訂設定地上權協議書，經發局已要求開發單位於今年7月18日前補正，環保局目前已暫停環評審查作業，若開發業者屆期未提出補正資料，或補正資料未符合規定，環保局將依環評法規定，函請經發局駁回產業園區許可申請。

台中市 環保局 環評

延伸閱讀

台中會展中心西側館設定地上權70年 市政會議通過

台中首訂磷酸鹽放流標準 環團批限值太寬鬆

環團質疑放任南投鳥嘴潭工程傾倒廢土 環境部說話了

槓上環境部！鳥嘴潭行政訴訟開庭 環團籲移除非法土石

相關新聞

彰化最大養殖區要設風力發電機 200多戶養殖戶近日才知道將抗議

經濟部「芳苑地區陸域風力發電開發計畫」，規畫在彰化縣芳苑鄉永興養殖專業區設置10部陸上風力發電機，全區200多戶養殖戶近...

員林汙水下水道系統最後一哩路卡關十幾年 縣府：正努力用地取得

彰化縣政府推動全縣汙水下水道系統，原本最早規劃的員林汙水下水道系統，卻因部分地主反對，讓水資源回收中心無法興建，縣議員張...

台中東大開發案土地契約到期卻闖環評？環團要求市府退件

台中市東大產業園區開發案預定地位於大肚山上，占地近30公頃，其中超過8成是台糖用地。環保團體今舉行記者會，控訴開發公司與...

南投垃圾堆破25萬噸 議會促蓋焚化爐 縣長曝有考慮地點

南投縣議會定期會今開議，議長何勝豐關注南投垃圾堆積嚴重，建議興設焚化爐解決垃圾問題，要求縣府盡速提出妥善的方案；縣長許淑...

台中烏日居民驚驚！4處公車站招手司機也看不見 將設候車亭

台中市烏日區建國路永春東三南路、民生街口雙向4處公車站至今未設置候車亭，居民抱怨，等公車要忍受日曬雨淋，入夜後公車站有夠...

台鐵集集支線5月起停駛1.5年 游顥要求回饋補償地方

台鐵集集支線5月起濁水站至車埕站區間停駛，台鐵雖同步啟動公路接駁服務由濁水站至車埕站，立委游顥認為，集集支線3年前發生邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。