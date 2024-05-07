台中東大開發案土地契約到期卻闖環評？環團要求市府退件

台中市東大產業園區開發案預定地位於大肚山上，占地近30公頃，其中超過8成是台糖用地。環保團體今舉行記者會，控訴開發公司與台糖簽訂的地上權協議書去年底已到期，且台糖數度發文告知開發業者「不展延」，不具申請開發和環評的條件，但中市府卻未停止審查，不僅今年1月環評，還讓業者可補件展延至7月，涉嫌圖利財團，要求市府終止審查、退回開發案。

中市府表示，環保局已暫停環評審查，若開發業者屆期未提出補正資料，或補正資料未符合規定，將依法駁回該案申請。

位在台中市西屯區的東大產業園區開發案，今年1月18日進行環評審查的第二次初審，環團憂心大肚山已經過度開發，若該案通過再開發，對環境有很大衝擊，且該開發案8成為台糖土地，引發在地居民及環團多次抗議，反對私人園區使用公有土地進行毫無公益性的浮濫開發。

多個環團今日到台中市府前廣場抗議，高喊口號「立刻退件，終止環評，不得再審」。監督施政聯盟許心欣說，該案1月18日環評初審時，開發公司與台糖簽訂的地上權協議書已於去年12月28日到期，該協議書已逾期失效，且台糖後續兩度發文告知開發業者「屆期不展延」，少了8成的台糖土地使用權，已失去申請開發和環評條件，但台中環保局卻未停止環評審查程序，經發局還給補件到7月18日，涉嫌違反程序、圖利財團，要求市府應立即退件。

主婦聯盟台中分會執行委員呂木蘭說，台中空汙嚴重，大肚山已過度開發，每逢豪大雨或颱風淹水嚴重，交通也壅擠，若東大科技產業園區開發，勢必讓問題加劇，且台糖已不展延土地給開發業者使用，今年1月還開環評初審，是騙當地居民與環評委員？台中市府要蒙騙到什麼時候？堅決反對東大產業園區開發，希望市府把公用土地還給大自然，為下一代留下好的生活環境。

經發局指出，該案因於審議程序中發生台糖土地契約屆期情形，環評第二次審查會上，台糖公司表示申請單位已送件申請展延中，因此經發局依環評會議結論，請申請單位同環評補正期限於4月18日前完成，後因申請單位來函表示仍與台糖公司協商中，因此同意補正期限展延至7月18日，屆時如無法完成補正，將駁回該案申請。

環保局表示，開發公司辦理「東大科技產業園區環境影響說明書」案，須先與台糖公司簽訂設定地上權協議書，經發局已要求開發單位於今年7月18日前補正，環保局目前已暫停環評審查作業，若開發業者屆期未提出補正資料，或補正資料未符合規定，環保局將依環評法規定，函請經發局駁回產業園區許可申請。