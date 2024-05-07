聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投垃圾堆破25萬噸 議會促蓋焚化爐 縣長曝有考慮地點
南投縣議會定期會今開議，議長何勝豐關注南投垃圾堆積嚴重，建議興設焚化爐解決垃圾問題，要求縣府盡速提出妥善的方案；縣長許淑華表示，去年起就積極尋覓適合場域，已有幾處考慮地點，審慎評估後再向議會報告擇定的處置方案。
何勝豐指出，全縣垃圾堆積已達25萬公噸，是南投縣目前最頭痛的問題，縣內目前以外運其他縣市去化為主，並研議或引進小型垃圾處理設施為輔，但前者常有縣市政府願協助卻因民意反對喊停，後者則因整體處理量能太小，成效有限。
他直言，若想要徹底解決南投垃圾堆積問題，最快速且一勞永逸的方式，仍是要興設自己的垃圾焚化爐，但因垃圾焚化爐是民眾厭惡的鄰避設施，沒人願意垃圾就在家隔壁，要求縣府要規畫興建地點上必須通盤考量，並傾聽民意做好溝通。
何勝豐說，縣府興設焚化爐應以周邊較無住家、對環境影響低等場域為主，除了辦理地方說明會、公聽會等，更要引進使用最新技術造廠，降低民眾對焚化爐會造成空氣、水源等汙染的疑慮，並研擬對相關回饋或補償機制，來提高民意支持。
對此，南投縣長許淑華說，南投因無焚化爐，長期仰賴外縣市協助焚化，更要有自主處理的能力，因此去年起就積極尋覓適合場域，雖已有幾處考慮地點，但後續仍有土地變更、民意溝通等問題，因此會先洽詢鄉鎮市長，進一步審慎評估。
她強調，垃圾是南投必須要解決的事，之後會從交通、安全、衛生等做好評估，落實與地方溝通讓民眾了解蓋焚化爐的必要性，甚至帶村鄰長去參觀先進焚化廠，消弭疑慮，而概估興建預定期程後，再向議會報告擇定方案，也盼議會全力支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言