南投垃圾堆破25萬噸 議會促蓋焚化爐 縣長曝有考慮地點

南投縣議會定期會今開議，議長何勝豐關注南投垃圾堆積嚴重，建議興設焚化爐解決垃圾問題，要求縣府盡速提出妥善的方案；縣長許淑華表示，去年起就積極尋覓適合場域，已有幾處考慮地點，審慎評估後再向議會報告擇定的處置方案。

何勝豐指出，全縣垃圾堆積已達25萬公噸，是南投縣目前最頭痛的問題，縣內目前以外運其他縣市去化為主，並研議或引進小型垃圾處理設施為輔，但前者常有縣市政府願協助卻因民意反對喊停，後者則因整體處理量能太小，成效有限。

他直言，若想要徹底解決南投垃圾堆積問題，最快速且一勞永逸的方式，仍是要興設自己的垃圾焚化爐，但因垃圾焚化爐是民眾厭惡的鄰避設施，沒人願意垃圾就在家隔壁，要求縣府要規畫興建地點上必須通盤考量，並傾聽民意做好溝通。

何勝豐說，縣府興設焚化爐應以周邊較無住家、對環境影響低等場域為主，除了辦理地方說明會、公聽會等，更要引進使用最新技術造廠，降低民眾對焚化爐會造成空氣、水源等汙染的疑慮，並研擬對相關回饋或補償機制，來提高民意支持。

對此，南投縣長許淑華說，南投因無焚化爐，長期仰賴外縣市協助焚化，更要有自主處理的能力，因此去年起就積極尋覓適合場域，雖已有幾處考慮地點，但後續仍有土地變更、民意溝通等問題，因此會先洽詢鄉鎮市長，進一步審慎評估。