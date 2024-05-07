台中烏日居民驚驚！4處公車站招手司機也看不見 將設候車亭

台中市烏日區建國路永春東三南路、民生街口雙向4處公車站至今未設置候車亭，居民抱怨，等公車要忍受日曬雨淋，入夜後公車站有夠暗，不但危險，而且「連舉手招公車，司機都看不見」。市議員吳瓊華今邀集相關單位會勘後決議，這四站設置候車亭，且後續照明及動態資訊看板一次到位，讓搭公車既便民又安全。

今天會勘決議，建國、民生街口東向公車站由台中市公共運輸及捷運工程處8月中前規畫設置候車亭，其餘3站因人行道為烏日區公所管養，烏日區公所同意由公捷處移除植栽灌木叢後設置候車亭。這4處候車亭完成後，另向台電申請用電，再增設照明及動態資訊看板。

烏日里長陳新安說，居民反映，烏日區建國路上方為捷運綠線，其中，永春東三南路、民生街口等2路口雙向4處公車站僅有公車站牌，很多住烏日啤酒廠附近居民，包括學生、上班族、菜籃族等，都從這二站搭公車到捷運站或高鐵站轉乘，但這這四處公車站僅有站牌，人行道後方沒有住家或商店，而是以鐵皮圍牆圍起空地。