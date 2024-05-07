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台中烏日居民驚驚！4處公車站招手司機也看不見 將設候車亭

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員吳瓊華今邀集相關單位會勘烏日區建國民生街口公車站等，爭取設置候車亭。記者趙容萱／攝影
台中市議員吳瓊華今邀集相關單位會勘烏日區建國民生街口公車站等，爭取設置候車亭。記者趙容萱／攝影

台中市烏日區建國路永春東三南路、民生街口雙向4處公車站至今未設置候車亭，居民抱怨，等公車要忍受日曬雨淋，入夜後公車站有夠暗，不但危險，而且「連舉手招公車，司機都看不見」。市議員吳瓊華今邀集相關單位會勘後決議，這四站設置候車亭，且後續照明及動態資訊看板一次到位，讓搭公車既便民又安全。

今天會勘決議，建國、民生街口東向公車站由台中市公共運輸及捷運工程處8月中前規畫設置候車亭，其餘3站因人行道為烏日區公所管養，烏日區公所同意由公捷處移除植栽灌木叢後設置候車亭。這4處候車亭完成後，另向台電申請用電，再增設照明及動態資訊看板。

烏日里長陳新安說，居民反映，烏日區建國路上方為捷運綠線，其中，永春東三南路、民生街口等2路口雙向4處公車站僅有公車站牌，很多住烏日啤酒廠附近居民，包括學生、上班族、菜籃族等，都從這二站搭公車到捷運站或高鐵站轉乘，但這這四處公車站僅有站牌，人行道後方沒有住家或商店，而是以鐵皮圍牆圍起空地。

陳新安指出，這四處公車站點都無處可遮蔭，且入夜後公車站不明顯，危險又不便民，感謝吳瓊華積極爭取，未來這四處公車站候車亭完工後，不但更便民，新設置的照明，也讓公車停靠時更明顯，居民搭公車更安全。

台中市議員吳瓊華今邀集相關單位會勘烏日區建國民生街口公車站等，爭取設置候車亭。記者趙容萱／攝影
台中市議員吳瓊華今邀集相關單位會勘烏日區建國民生街口公車站等，爭取設置候車亭。記者趙容萱／攝影
台中市議員吳瓊華今邀集相關單位會勘烏日區建國永春東三南路口公車站等，爭取設置候車亭。記者趙容萱／攝影
台中市議員吳瓊華今邀集相關單位會勘烏日區建國永春東三南路口公車站等，爭取設置候車亭。記者趙容萱／攝影

人行道 公車 捷運

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