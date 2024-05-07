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員林汙水下水道系統最後一哩路卡關十幾年 縣府：正努力用地取得

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣政府推動全縣汙水下水道系統，原本最早規劃的員林汙水下水道系統，卻因部分地主反對，讓水資源回收中心無法興建，縣議員張錦昆今天在縣議會質詢說，汙水下水道管線早已完成，卻延宕十幾年都無法完成接管，彰化縣府水資處表示，員林水資源回收中心預計今年完成用地取得，明年動工興建。

彰化縣議會今天舉行定期會，彰化縣長王惠美進行施政報告，王惠美在施政報告中指出，污水下水道是城市重要基礎建設之一，提升都市公共衛生，同時達到保護水域水資源。彰化縣進行五大污水下水道系統建設，最後一哩路也是最困難，就是須民眾配合的用戶接管，彰化縣為農村型都市，用戶接管多數需一棟一戶辦理，近年來全力投入用戶接管工程，截至今年3月底止，用戶接管累計完成

1萬7918戶，公共用戶接管普及率提升至4.4％，中央分年分期核定補助款，縣府年度執行率均超過95％。

不過，議員張錦昆質詢指出，員林市184重劃區的汙水下水道管線已完成，但十幾年來還無法完成接管，汙水處理中心到底何時要興建完成？汙水處理對於一個城市進步很重要，縣府應該要有魄力盡速完成，就連彰化市水資源回收中心早已完成，汙水如果無法好好處理，民生及工業用水還不是又混流進農業灌溉系統，受害的也是全民。

水資處處長陳詔慶表示，員林水資源回收中心用地目前正在做徵收前的協議價購，已開過三次協議價購會議，希望與地主能達成共識，部分地主對價購價格還有意見，還在努力溝通中，如果協議價購不成，就會以徵收方式辦理，不過應該是能達成共識。

彰化縣目前二林鎮、彰化市、鹿港鎮的水資源回收中心都已陸續完成，和美鎮水資源回收中心2022年動工，預計2025年完工，而員林市水資源回收中心面積4.69公頃，預計今年完成用地取得，若用地取得順利，預計2025年開始興建。

彰化市水資源回收中心2019年已開始營運，但較早規劃的員林水資源回收中心至今還未解決用地問題。圖／彰化縣政府提供
彰化市水資源回收中心2019年已開始營運，但較早規劃的員林水資源回收中心至今還未解決用地問題。圖／彰化縣政府提供
彰化市水資源回收中心2019年已開始營運，但較早規劃的員林水資源回收中心至今還未解決用地問題。圖／彰化縣政府提供
彰化市水資源回收中心2019年已開始營運，但較早規劃的員林水資源回收中心至今還未解決用地問題。圖／彰化縣政府提供

水資源 資源回收

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