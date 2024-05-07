台鐵集集支線5月起停駛1.5年 游顥要求回饋補償地方

台鐵集集支線5月起濁水站至車埕站區間停駛，台鐵雖同步啟動公路接駁服務由濁水站至車埕站，立委游顥認為，集集支線3年前發生邊坡坍方中斷以來，自濁水站到車埕站等鐵路的停駛，完全影響鐵道小鎮集集的地方觀光，要求台鐵、觀光署盡速研議地方振興方案，甚至比照許淑華2022年提出的水里到車埕段補貼方案，回饋地方產業優惠減免或補償措施。

立委游顥說，集集支線預計2026年7月才能全部完工，直接衝擊集集觀光產業、攤商將近1年半以上，民不聊生叫苦連天，現在停駛更增加集集站、龍泉站，等同火車停在濁水站後完全無法進入集集地區，嚴重衝擊集集鎮觀光產業，要求台鐵公司擴大研議比照水里鄉規畫集集鎮振興方案，並對集集車站附近攤商租金減免，不要讓民眾因鐵路隧道整修工程，長期影響生計而無法生存。

台鐵指出，台鐵集集支線從彰化二水站出發，途經南投濁水站、龍泉站、集集站、水里站、終點車埕站；其間1號、2號及3號隧道使用至今已逾80年，長期累積發生漏水、淨空不足及軌道線形不佳等狀況，自2021年8月台16線發生邊坡坍方後，集集支線隧道頂端遭大量土石覆蓋，讓集集站往返車埕站停駛至今，今年為有效縮短隧道整體施工期程，改善工程自2024年5月施工，預計2025年12月底完工通車。