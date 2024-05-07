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彰化縣議會開議 王惠美：致力打造低碳永續環境

中央社／ 彰化7日電

彰化縣議會今天安排縣長王惠美進行施政報告；王惠美指出，為落實聯合國永續發展目標，致力打造低碳、永續休憩環境，也將彰化優鮮農特產品推廣至國際，打造穩定永續城市基礎。

彰化縣議會第20屆第3次定期會昨天開議，今天安排彰化縣長王惠美進行施政報告，同時接受議員質詢。

王惠美指出，為落實聯合國永續發展目標，縣府致力打造低碳、永續休憩環境，像是去年啟用的員林市龍燈公園滯洪池，強降雨時可蓄水，更利用池體坡面特性建置綜合型遊戲場域；而今年2月完工的彰化市延平公園，也是縣內首座公園停車場共存的地下化停車場。

王惠美表示，農產行銷上，為拓展彰化優鮮品牌能見度，今年3月率團參加東京國際食品展，開幕當天與日本商社簽訂為期3年的合作備忘錄，總金額達新台幣1億3300萬元，針對日本實體商店等開發銷售通路，讓更多彰化優鮮優質農特產品行銷國際。

王惠美說，都市計畫與都市再生是城巿發展未來關鍵。為帶動彰化整體競爭力，持續推動「彰化水五金田園生產聚落特定區都市計畫」、「擴大彰化市都巿計畫」、「高速公路彰化交流道特定區都市計畫通盤檢討」等都巿計畫檢討與變更，希望內政部協助加速審核通過，加速區域城鄉發展。

王惠美指出，為協助青年留鄉返鄉就業，縣府持續辦理「青年安薪就業計畫」及「青年職場實習創薪加倍領獎勵計畫」，建置「彰青創薪實習站」網路媒合平台，網羅各行各業實習職缺，協助青年進入職場實習。此外，為鼓勵青年創業圓夢，持續提供創業補助金最高30萬元，提供創業青年運用在創業諮詢、產品開發、品牌行銷及店面租金等開銷，歷年累計補助金額已達2965萬元。

王惠美表示，縣政建設是全方位的工作，唯有持續創新，才能翻轉彰化成為美好城市，她和縣府團隊持續推動各項重大建設，打造一個穩定、永續的城市基礎。

永續 王惠美

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