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影／水湳轉運直通國道或接74號要評估1年？江啟臣：醜話先說在前面

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
立法院副院長江啟臣與國民黨民代會勘水湳轉運中心，建議市府與中央加速進行評估與規劃作業。記者陳秋雲／攝影
立法院副院長江啟臣與國民黨民代會勘水湳轉運中心，建議市府與中央加速進行評估與規劃作業。記者陳秋雲／攝影

台中水湳轉運中心2026年啟用，周邊長期嚴重塞車，市府規劃「國道客運專用道」直通國一，但全國無前例可循，中央補助市府著手可行性評估，明年6月完成。立法院副院長江啟臣等多位立委今會勘，質疑可行性評估1年太久了，江要求中央不要置身事外，「醜話說在前面」，當地禁不起塞車3到5年。

市府2016年提出高架專用道，至今8年，中央與地方沒共識、沒進度，眼見轉運中心兩年後就要啟用，在地居民擔心塞車問題雪上加霜。因轉運中心增設國道專用道，全國沒有前例， 中央態度保守。前立委張廖萬堅去年8月開協調會，決議由交通部補助經費450萬，由市府交通局作可行性評估，預計明年6月完成。

台中水湳經貿園區各項大型建設陸續完成，水湳轉運中心2026年就要啟用，水湳經貿園區大型建設、台中巨蛋將陸續完成，但增設國道匝道可行性評估、中央再接手綜合規劃，最快也要3、5年完成。

議員楊大鋐、張廖乃綸說，轉運中心啟用後，預估每天國道客運進出班次數約1563次、進出站旅客數達2萬3445人次，還有一般公車上下客，屆時會成為全國最大停車場，當地禁不起塞這麼久。

交通局長葉昭甫說，國內外目前無前例可循，可參考標的是台北轉運站三樓建銜接匝道，進出的大客車上匝道後可接忠孝橋、環河快速道路，再上國道一號等連通鄰近鄉鎮縣市的重要道路。水湳轉 運中心在三樓和四樓預留匝道銜接國道一號進出口，交通局主張國道客運專用道有其必要，減少車流介面，交通才順暢。

國民黨立委廖偉翔、黃健豪說，市府的可行性評估應進行，1年太久了，拖越久，交通打結，人民痛苦指數越高，且建設成本飆漲，必須搶時間。

江啟臣說，希望中央相關部會不要置身事外，「醜話說在前面」，如果拖延，台中立委會全方位、全力爭取。中央交通部、內政部等代表同聲表示「不會拖延」，市府若儘速完成評估報告，高公局會快速邀學者專家審查。

江啟臣建議，市府進行可行性評估應加速完成，明年6月太慢了。交通局副局長江俊良表示，會與顧問公司協調，加速完成。

國道客運 塞車 江啟臣

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