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台中會展中心西側館設定地上權70年 市政會議通過

中央社／ 台中7日電

台中國際會展中心西側展館興建案已獲中央核定出資60億元興建，由於土地是台中市政府提供，今天市政會議通過，將設定地上權70年給經濟部，後續將送市議會審議。

台中市政府上午召開市政會議，討論經濟發展局的提案，為辦理經濟部與市府合作開發「台中水湳國際會展中心西側展館興建計畫」，將由市府提供土地，並設定地上權70年給經濟部，以完備土地處分相關程序。這項提案經市政會議通過後，將送台中市議會審議。

台中市長盧秀燕在市政會議中指出，台中國際會展中東側展館由市府自地自建，興建經費88億元，將於明年底完工啟用。而西側展館預定地是市府土地，價值105億元，與中央合作開發。

盧秀燕表示，西側館開發案原本中央要出資42億元，因為原物料上漲，營建成本增加，中央拍板定案增加到60億元，並由市府負責興建，蓋好後交給外貿協經營，這項開發案是中央與地方合作開發最好典範。

台中市經濟發展局長張峯源說明，西側展館與經濟部合作開發，市府提供土地，面積約3.58公頃，將設定地上權70年給經濟部，由經濟部出資60.31億元興建，預計7年興建完成，經濟部將以促參OT方式委託民間營運，營收分收比率為經濟部63.68%、台中市府36.32%。

張峯源指出，土地設定權部分今天經市政會議通過後，將送台中市議會審議通過，而經濟部也將提報行政院再送立法院審議，以逐年編列預算方式開發，如果一切順利，等明年預算下來，市府就能啟動招標作業，在東側館與西側館都完成後，台中市將有超過4000攤以上的國際會展中心。

地上權

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