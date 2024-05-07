全齡照護 亞洲大學創辦人扮推手

位於台中市北屯的「台中市老人復健綜合醫療園區，以及位於豐原的「亞洲大學豐富健康產業園區」先後動工，兩座園區總投資金額合計達232億元，而背後最大的推手，正是中國醫藥大學暨醫療體系董事長、亞洲大學暨附屬醫院創辦人蔡長海。蔡長海喊出希望延續「亞大經驗」，開創全齡照護產業新局。

出生於嘉義布袋的蔡長海，畢業於中國醫藥學院醫學系，在長庚醫院完成小兒科專科醫師訓練，本著回饋母校和對台中深厚的情感，回到中國醫藥大附設醫院服務。由於蔡長海做事面面俱到，而且又有財務頭腦，因此受到當時董事長陳立夫等高層的信任與賞識，一路從醫生、醫學院長、校長升到副董事長，進而在陳立夫病逝後，接掌中醫大董事長。

蔡長海除了是醫師，本身又精於股市與房市投資，據了解，他曾與股市名人榮安邱、房市名人梁柏薰熟識，資金實力不弱。2001年創立的台中健康暨管理學院，也在蔡長海的支持下，升格為亞洲大學。

2014年亞洲大學取得衛福部許可設立附屬醫院，就在這一年，亞洲大學開出招生支票，凡該校護理系畢業的學生，實習期滿並通過護理人員資格考試，即可至未來將營運的亞洲大學附設醫院上班。

備受矚目的是，亞洲大學還喊出「不含加班費，保證月薪50K起跳」，遠高於市場40K不到的行情，震驚醫界。