彰化縣去年交通罰鍰「超收」2.2億 警局歸因檢舉案增加

彰化縣警察局最近幾年的交通罰鍰歲入預算都是3億8千萬元，但決算卻年年「超徵」，3年來，從4億9千多萬、5億8千多萬，到去年破6億元，「超徵」達2億2千萬元，縣議員周君綾認為，過度開罰會加深民眾對政府的不信任。縣警局表示，交通違規罰鍰歲入增加主要是因為交通法規修訂，罰鍰金額提高及民眾檢舉交通違規案件增加所致 。

彰化縣議會今天開議，縣議員周君綾因病住院請假，卻仍然很關心彰化縣的交通違規處罰議題，向縣警局提出書面質詢。周君綾指出，交通違規罰鍰年年「超徵」，是取締件數增加造成，近3年來的交通違規件數，依次是41.2萬件、48.8萬件，到去年的51.8萬件，比前年多出3萬件，令人咋舌。

她說，交通違規檢舉件數暴增，也反映在寄發違規通知的郵資費，去年郵資費用高達1528萬元，這不僅顯示交通違規行為的嚴重性，也凸顯彰化縣警察局在財務上承受的極大壓力，所編列預算不足以應付龐大支出，迫使警察局不得不從其他業務費用節餘款中調撥資金應急，雖暫時解決資金短缺的問題，卻造成民眾的負面觀感。

周君綾說，民眾檢舉交通違規案件增加，加上彰化縣內新增30支科技執法設備將於年中投入運作，屆時，交通罰緩件數只會增加不會減少，罰單數量也勢必爆增。她建議特殊事件應以勸導為主，只有在交通行為嚴重妨害公共安全時，才予以處罰，否則過度開罰只會加深民眾對政府的不信任。

彰化縣警察局回應表示，去年比前年的交通違規罰鍰歲入決算增加，主因交通法規修訂，罰鍰金額提高及民眾檢舉交通違規案件增加造成，且因為民眾檢舉交通違規案件增加，致舉發交通違規罰單及寄發的郵資費用跟著增加。

至於科技執法的成效問題，縣警局表示，彰化縣去年啟用科技執法的12個路口，經過宣導並執法，到年底證明駕駛人違規及事故發生數均呈現遞減趨勢，已顯見成效。

至於新增30處科技執法設備主要以取締闖紅燈、超速及不禮讓行人為主，仍在驗收及建置階段，尚未啟用，本局將持續宣導用路人遵守交通規則，宣導期過後將會正式執法，期能降低交通事故，保護民眾生命安全。

縣警局強調，近年來在警方強化交通事故防制作為下，去年彰化縣全般交通事故發生共計4萬5,156件，與前年發生的4萬6,507件比較，減少1351件，死亡減少18人；另今年1至4月底止，交通事故共發生1萬4476件，與去年同期發生的1萬6263件比較，減少1787件，死亡減少10人，交通事故防制顯見成效。