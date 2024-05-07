聽新聞
test
0:00 / 0:00
員林市場通道遭圍住 攤商抗議
彰化縣員林市綜合市場攤商昨抗議，附近地主私圍通道，影響市場出入及安全。攤商表示，市場旁空屋今年2月才被買下，土地權狀包含旁邊走道，地主把通行多年的走道圍起來，盼公所盡速查報，協助拆除圍籬。員林市公所表示，將依違章建築處理辦法，查報影響公眾通行障礙物，請縣府優先處理協助拆除。
該處房屋昨鐵門深鎖，地主未現身。但據攤商轉述，交涉時地主強調擁有所有權，可以處分土地。
員林市綜合市場攤商向議員曹嘉豪、員林市代吳政彥、張詠勝等人陳情，昨拉白布條抗議。吳政彥說，私有地主認為土地權狀包含走道，以鐵皮圍籬把通道和後方通往市場2樓戲院的樓梯圍起來，連消防設施都圍在裡面，地主也把樓梯間牆壁打掉，破壞建築架構，希望能盡速查驗圍籬等違章部分。
曹嘉豪說，綜合市場1979年興建完成，當時已規畫通道，不應隨土地買賣而改變，已影響市場規畫與契約，以及所有攤商權益，地主擅自圍籬必須查報。
攤商說，通道被圍，影響出入，連消防安全都亮起紅燈，希望相關單位盡速拆除圍籬。該地主擁有的房屋昨拉下鐵捲門，未出面說明。
員林市公所建設課長陳浴秉表示，被圍通道屬私人土地，但依最初竣工圖顯示，當時土地已提供作公共通道，地主買地前應查清楚，有問題應先與管委會協商；地主私設圍籬阻礙通道，已屬違建，將依違章建築處理辦法查報，請地主限期改善。
員林市綜合市場屬於40多年舊大樓，目前2樓還有員林影城，1樓原本攤商數有150攤，目前僅存20、30攤，不過原本沒落市場，近年有特色店家進駐燃起生機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言