蜂蜜銳減8成 南投蜂農怨無救助

南投蜂蜜產量高居全國前五，但受氣候影響，今年荔枝、龍眼開花率低，蜜蜂無蜜可採，蜂蜜產量銳減8成，蜂農叫苦抱怨，被政府遺忘沒救助機制。立委馬文君要求中央納現金救助。農糧署表示，正研擬災損認定標準，修法後就立刻實施。

每年2月是荔枝、龍眼開花期，但今年2月炎熱高溫、缺雨等影響，開花狀況欠佳，影響收成造成災損，農業部為此開放荔枝、龍眼申請農業天災現金救助，但蜜蜂透過採荔枝、龍眼花蜜，也遭到波及，蜂農叫苦。

立委馬文君昨邀集農業部農糧署、林業署等單位，與埔里鎮農會及當地蜂農座談。埔里農會表示，蜂蜜產期與蜜源植物的開花期有關連性，若花況不佳採不到蜜。

「今年蜂蜜產量銳減八成，史上最慘！」蜂農表示，養蜂人跟農民都是靠天吃飯，今年龍眼、荔枝開花率低，僅往年3至4成，蜜蜂只能搶僅存的花蜜，導致無蜜可採，不到往年2成，整年努力血本無歸。

蜂農怨嘆，龍眼、荔枝花開不好，影響產量有現金救助，但蜂蜜減產沒有補助措施，面對天災及人工、交通、購糖等成本，不僅不公平，還被政府遺忘，希望中央能給予救助及補貼，並針對氣候變遷研擬解方。

馬文君強調，農業部應將蜂蜜納農業天災現金救助項目，當荔枝、龍眼災損救助時，蜂蜜應比照辦理，並針對養蜂所需砂糖等成本，研擬補貼機制。林業署應利用國有林地種植蜜源樹種，豐富採蜜來源，增調適韌性。

農糧署說，現階段蜂蜜尚無災損認定標準，已請專家學者蒐集及研擬，修正法規後實施，砂糖等補貼措施將研議辦理。林業署允在國有林地，多元栽植蜜源樹種。