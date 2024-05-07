台中等嘸公車 深夜末班車下午開走

疫情造成公車駕駛人力流失，台中市議員張廖乃綸說，疫情結束後，駕駛人力仍吃緊，民眾投訴有公車脫班、減班，明明末班車深夜發車，卻在下午4點就公告末班車已駛離；中市有2家客運業者準點率不佳，被列入輔導對象。交通局長葉昭甫說，駕駛人力仍有缺口，但已趨穩，部分路線改以9人座巴士經營，兼顧人力短缺與客運需求。

台中公車駕駛人力減少，市府統計，2020年底市區公車駕駛員1692名，受疫情及四方、捷順交通歇業影響，今年3月底共1304名，減少388名；去年9月開學後，中市縮短公車路線、減少班次，全市238路線有50條縮班，部分通勤路線原本每天14班次，減到只剩6班車。

張廖乃綸說，公車班次縮班、脫班的狀況仍持續發生，中市8家客運業者，去年已大幅減少公車班次共364班次，後來傳出電動巴士業者倒閉或退出台中市場，交通局統計近2個月市公車準點率97%，民眾感受不到。

張廖乃綸舉例，從西屯大鵬新城到台中車站的32路公車，沿途經過多所學校、市場等站點，常有長輩、學生搭乘，上周五下午4點多，公車動態顯示該路線「末班車駛離」，但公車App卻顯示，末班車在晚間10點發車，到底該等車或不要等？公車班次已不密集，若未準點發車，會流失公車乘客。

有公車族說，西屯大鵬新城、皇城帝寶有不少長者，搭車就醫、買菜，但傳出部分班次減班，公告班次又有發車落差，讓人覺得混亂。

議員吳振嘉說，153路觀光公車從高鐵台中站到谷關，對山城居民是重要路線，每天班次雖有20班，但末班車卻是晚上8點半就開走，跟高鐵收班車時段無法搭配，對山城居民不公平。

葉昭甫表示，駕駛人力荒暫趨穩定，但短時間內整體人力仍有缺口，全台各地都如此，交通局已研擬9人座巴士上路，縮短行駛路線；32路公車每天應有8班次，但公告資訊與行駛班次有落差，將要求改善，並確保按時間發車；高鐵往谷關班次涉及人力與工時問題，無法與高鐵末班車次配合。

台中市交通局表示，市府透過自動稽核系統，4月公車準點率平均值為96%，準點率較差的中鹿客運93%、巨業交通95%，已列為輔導對象，將要求改善。