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台中「飛行美樂地」遊樂場動工 保留水湳機場文史

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市府打造「水湳中央公園」，將結合飛行體驗、機場意象，斥資6275萬元，建設「飛行美樂地」特色遊樂場。圖／中市府提供
中市府打造「水湳中央公園」，將結合飛行體驗、機場意象，斥資6275萬元，建設「飛行美樂地」特色遊樂場。圖／中市府提供

中市府打造「水湳中央公園」，並將結合在地歷史文化「水湳機場」，結合飛行體驗、機場意象，建設「飛行美樂地」特色遊樂場，導入飛行組合滑梯遊具等設施，斥資6275萬元，建設共分兩期，一期工程今開工，預計年底完工。副秘書長林育鴻表示，飛行美樂地計畫結合在地元素與水湳機場的歷史記憶，讓下一代繼續成長、茁壯，傳承先人打下的基礎。

林育鴻說，美樂地計畫不僅好玩有趣，也讓在地元素發揚光大，保留原有的機場跑道，可讓小朋友們透過飛行跑道的遊戲空間、繩索等設施，了解過去水湳機場的文化、歷史、記憶，寓教於樂。

建設局長陳大田說，此次「飛行美樂地」特色遊戲場，總面積約4200平方公尺，結合「水湳機場」歷史文化資產，於中央公園兒童遊戲場重現，導入飛機跑道、停機坪等元素，結合未來飛行設計概念，過往與未來結合在現今空間中；全國唯一32公尺的雙軌溜索，也將於今年底打造完成。

建設局表示，遊戲場設計核心為「飛行體驗」，一期工程設有主題式飛行組合滑梯遊具、全國最長32公尺雙軌滑索、30公尺環形滑軌設施等，二期更加入多人360度離心盪鞦韆、輪椅旋轉盤及盪鞦韆等。

身障勇士黃子祐的媽媽今也出席開工典禮。建設局說，過去黃母也大力協助個無障礙設施規畫，此次也給建設團隊許多提醒，目前也同步著手規畫，讓中央公園飛行美樂地遊戲場，未來能讓任何族群到訪遊玩。

中市府斥資6275萬元，建設「飛行美樂地」特色遊樂場，全國唯一32公尺的雙軌溜索，將於今年底打造完成。（模擬圖）圖／中市府提供
中市府斥資6275萬元，建設「飛行美樂地」特色遊樂場，全國唯一32公尺的雙軌溜索，將於今年底打造完成。（模擬圖）圖／中市府提供
中市府斥資6275萬元，建設「飛行美樂地」特色遊樂場，圖為主題式飛行組合滑梯遊具。（模擬圖）圖／中市府提供
中市府斥資6275萬元，建設「飛行美樂地」特色遊樂場，圖為主題式飛行組合滑梯遊具。（模擬圖）圖／中市府提供
中市府副秘書長林育鴻出席「飛行美樂地」特色遊樂場動工典禮。圖／中市府提供
中市府副秘書長林育鴻出席「飛行美樂地」特色遊樂場動工典禮。圖／中市府提供

台中市 機場 遊樂園

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