總統府翻版？唯心聖教斥資12.8億在南投蓋大禮堂

唯心聖教在南投市興建八卦聖城、設立易經大學，今年再斥資12.8億元蓋大禮堂，今天動土，縣長許淑華到場執鏟，預計2027年落成；大禮堂占地約5200平方公尺，建築模擬外觀神似「總統府」引發討論，可望成為南投全新的地標。

縣府民政處指出，唯心聖教是台灣本土新宗教，由混元禪師創立唯心聖教，而其選在南投市興設八卦聖城、易經大學等，近年也持續規畫不同的重大宗教建設，其中斥資12.8億元的唯心大禮堂，今天由混元禪師、縣長許淑華等人執鏟動土。

混元禪師表示，唯心大禮堂占地5200平方公尺，由財團法人唯心聖教功德基金會建設，為地下2層、地上7層、屋突4層的鋼筋混凝土建築，可容納5000人，預估2027年落成，屆時將聯合義大利國際新興宗教學會舉辦世界宗教領袖會議；未來也將定期舉辦易經風水與宗教研習活動、終身學習課程，並作為世界和平、藝術文化相關的交流勝地。