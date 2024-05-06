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總統府翻版？唯心聖教斥資12.8億在南投蓋大禮堂

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
唯心大禮堂建築外觀猶如總統府翻版，引發討論，落成後可望成為南投縣新的建築指標。圖／唯心聖教提供
唯心大禮堂建築外觀猶如總統府翻版，引發討論，落成後可望成為南投縣新的建築指標。圖／唯心聖教提供

唯心聖教在南投市興建八卦聖城、設立易經大學，今年再斥資12.8億元蓋大禮堂，今天動土，縣長許淑華到場執鏟，預計2027年落成；大禮堂占地約5200平方公尺，建築模擬外觀神似「總統府」引發討論，可望成為南投全新的地標。

縣府民政處指出，唯心聖教是台灣本土新宗教，由混元禪師創立唯心聖教，而其選在南投市興設八卦聖城、易經大學等，近年也持續規畫不同的重大宗教建設，其中斥資12.8億元的唯心大禮堂，今天由混元禪師、縣長許淑華等人執鏟動土。

混元禪師表示，唯心大禮堂占地5200平方公尺，由財團法人唯心聖教功德基金會建設，為地下2層、地上7層、屋突4層的鋼筋混凝土建築，可容納5000人，預估2027年落成，屆時將聯合義大利國際新興宗教學會舉辦世界宗教領袖會議；未來也將定期舉辦易經風水與宗教研習活動、終身學習課程，並作為世界和平、藝術文化相關的交流勝地。

而因唯心大禮堂的建築外觀設計圖，簡直是總統府翻版，相當受人注目，也引發討論；南投縣長許淑華則說，該建物可望成為縣內新的建築指標，更盼未來能帶動在地的宗教文化蓬勃發展及交流，讓南投縣成為台灣面向世界的重要基地。

唯心聖教斥資12.8億元興建唯心大禮堂，今由混元禪師（右2）、南投縣長許淑華（左1）執鏟動土，預計2027年落成。圖／南投縣政府提供
唯心聖教斥資12.8億元興建唯心大禮堂，今由混元禪師（右2）、南投縣長許淑華（左1）執鏟動土，預計2027年落成。圖／南投縣政府提供

建築 許淑華

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