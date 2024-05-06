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彰化員林綜合市場通道被圍、攤商拉白布條抗議 市公所：查報拆除

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市綜合市場攤商今天拉白布條抗議某地主私圍通道，影響出入及安全。記者林宛諭／攝影
員林市綜合市場攤商今天拉白布條抗議某地主私圍通道，影響出入及安全。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市綜合市場攤商今天抗議某地主私圍通道，影響出入及安全，攤商表示，地主今年二月才將一旁空屋買下，由於土地所有權狀包含旁邊走道，地主竟把通行多年的走道圍起，希望公所能盡速查報協助拆除圍籬，員林市公所表示，將依違章建築處理辦法查報影響公眾通行障礙物，請彰化縣政府優先處理協助拆除。

員林市綜合市場攤商向縣議員曹嘉豪、員林市代吳政彥、張詠勝等人陳情，今天更拉起白布條抗議，吳政彥說，據了解地主認為他的土地所有權狀包含走道土地，就施做鐵皮圍籬把通道和後方通往二樓戲院的樓梯圍起來，不僅連消防設施都圍在裡面，地主也把樓梯間牆壁打掉，破壞整個建築的安全架構，希望公所或縣府要盡速查驗圍籬等違章部分。

曹嘉豪說，綜合市場民國68年就興建完成，對於當時通道等規劃，不應隨地主更迭，而影響原本的規劃契約和所有攤商權益，地主擅自圍籬應有缺失，必須查報。

攤商說，通道被圍起來，不僅影響出入，連消防安全都亮起紅燈，希望相關單位盡速拆除圍籬。而地主擁有的房屋今天拉下鐵捲門，地主並未出面說明。

員林市公所建設課長陳浴秉表示，被圍起的通道的確是屬於私人土地，但依最初的竣工圖顯示，當時這土地就已提供出來做為公共通道，地主買地前就應先查清楚，若有問題應先與管委會再協商，由於地主私設的圍籬阻礙通道，已屬違建，公所將依違章建築處理辦法查報彰化縣政府處理，並請地主限期改善。

員林市綜合市場是一幢40多年舊大樓，目前二樓還有員林影城，一樓原本攤商數應有一百五十個，但目前僅有廿、卅個，原本已顯沒落的市場，近年因有部分特色店家進駐，並辦活動，讓老舊的市場活化再燃起一線生機。

員林市綜合市場攤商今天拉白布條抗議某地主私圍通道，影響出入及安全。圖／曹嘉豪服務處提供
員林市綜合市場攤商今天拉白布條抗議某地主私圍通道，影響出入及安全。圖／曹嘉豪服務處提供
員林市綜合市場攤商今天抗議某地主私圍通道，影響出入及安全。記者林宛諭／攝影
員林市綜合市場攤商今天抗議某地主私圍通道，影響出入及安全。記者林宛諭／攝影
員林市綜合市場攤商今天向民代陳情，抗議某地主私圍通道，影響出入及安全。記者林宛諭／攝影
員林市綜合市場攤商今天向民代陳情，抗議某地主私圍通道，影響出入及安全。記者林宛諭／攝影

員林 攤商

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