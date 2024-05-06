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積欠多筆停車費繳1張罰單就能領車 中市府：修法補漏洞

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員左起蔡耀頡、李天生、江肇國要求交通局修正自治條例，補漏洞。圖／李天生提供
台中市議員左起蔡耀頡、李天生、江肇國要求交通局修正自治條例，補漏洞。圖／李天生提供

台中市路邊停車費欠繳金額累計至今突破2億元，市議員李天生說，市府無力催討，越欠越多，他指公有停車場管理自治條例有漏洞，欠停車費停在公有車場雖可拖吊，但車主只要繳其中1張罰單就可領車，車主根本不怕。交通局長葉昭甫說，交通局已送修正案到議會，盼議會支持繳清欠款才能領車。

市議員李天生指出，中市路邊停車費欠繳金額累計突破2億元，依台中審計處報告，台中市路邊停車費欠繳費用，2017年以前累積到1億4172萬餘元，2023年已突破2億元。

交通局統計，近5年內，積欠停車費及工本費前5大車主，最高達11萬9035元、11萬685元、9萬9509元、8萬8015元、8萬5860元，均送法務部行政執行署執行。

李天生說，很多機車停在機車收費停車格，車前車後貼了數10張停車繳費單，可見欠款不繳。葉昭甫解釋，也有能採「線上繳費」，繳了沒拆。

李天生表示，不管汽車還是機車，長期不繳費就應拖吊，但交通局即即使拖吊，依台中市公有停車場管理自治條例規定，只要繳其中1張就可領車，根本是法律漏洞，他要求修改停車場自治條例。

交通局停管處長盧佳佳說，這項自治條例已修正，市議會法規委員6月3日審議，明定車輛如積欠停車費，應繳清停車欠費，才能領車。

機車貼滿停車繳費單，議員李天生說，有車主積欠成習，停車場自治條例有漏洞，應改善。交通局表示已修法送議會審查中。圖／李天生提供
機車貼滿停車繳費單，議員李天生說，有車主積欠成習，停車場自治條例有漏洞，應改善。交通局表示已修法送議會審查中。圖／李天生提供

停車費 台中市 車主

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