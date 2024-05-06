積欠多筆停車費繳1張罰單就能領車 中市府：修法補漏洞

台中市路邊停車費欠繳金額累計至今突破2億元，市議員李天生說，市府無力催討，越欠越多，他指公有停車場管理自治條例有漏洞，欠停車費停在公有車場雖可拖吊，但車主只要繳其中1張罰單就可領車，車主根本不怕。交通局長葉昭甫說，交通局已送修正案到議會，盼議會支持繳清欠款才能領車。

市議員李天生指出，中市路邊停車費欠繳金額累計突破2億元，依台中審計處報告，台中市路邊停車費欠繳費用，2017年以前累積到1億4172萬餘元，2023年已突破2億元。

交通局統計，近5年內，積欠停車費及工本費前5大車主，最高達11萬9035元、11萬685元、9萬9509元、8萬8015元、8萬5860元，均送法務部行政執行署執行。

李天生說，很多機車停在機車收費停車格，車前車後貼了數10張停車繳費單，可見欠款不繳。葉昭甫解釋，也有能採「線上繳費」，繳了沒拆。

李天生表示，不管汽車還是機車，長期不繳費就應拖吊，但交通局即即使拖吊，依台中市公有停車場管理自治條例規定，只要繳其中1張就可領車，根本是法律漏洞，他要求修改停車場自治條例。