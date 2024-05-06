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台中公車駕駛荒！深夜末班車下午4點就開走 長輩等嘸車
疫情期間造成公車駕駛人力流失，台中市議員張廖乃綸說，現在疫情結束，駕駛人力仍吃緊，民眾投訴32路公車脫班、減班，公告晚間仍有班次，卻在下午就發現末班車已駛離，要求交通局確保民眾搭車權益。交通局長葉昭甫說，駕駛人力仍有缺口，但已趨穩，將開設9人座小巴公車路線，兼顧人力短缺與客運需求。
台中公車駕駛人力減少，去年9月開學後，中市公車縮短路線、減少班次，全市238條公車路線有50條以上縮班，部分通勤路線原本每天有14班次，後來減少到只剩6班車；公車班次縮班、脫班的狀況仍持續發生。
張廖乃綸說，受疫情衝擊、駕駛人力流失，台中市去年8家客運業者，已大幅減少公車路線共364班次，後來傳出電動巴士業者倒閉，另家電巴業者退出台中市場，根據交通局數據，近2個月市公車準點率達97%，但民眾感受不到。
張廖乃綸說，從西屯大鵬新城到東區的32路公車，常有長輩、學生在搭，上周五下午4點多，公車動態顯示該路線「末班車駛離」，但公車動態APP卻顯示，末班車在晚間8點40分發車，到底該等車或不要等？讓人一頭霧水。
張廖乃綸說，32路公車沿途有多所學校、市場與台中車站，現有班次已不密集，公車班次卻未依照公告時間發車，加上100路、500路通勤公車路線被縮短，擔心公車人力仍不足，若班次再減或未按照班次發車，公車族群會持續流失。
葉昭甫表示，駕駛人力荒暫趨穩定，但短時間內整體人力仍有缺口，交通局已研擬9人座小巴上路，病及縮短行駛路線，32路公車每天應有8班次，但公告資訊與行駛班次有落差，將要求改善，並確保按時間發車。
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