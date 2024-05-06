到南投車埕旅遊喝飲料 租借循環杯享10元折扣

減少使用一次性飲料杯，南投縣環保局與水里鄉車埕商圈飲料店家合作，即起至10月31日購買飲料租借uCup循環杯或自備環保杯，享10元折扣或加量不加價，喝飲料做環保。

炎炎夏日，民眾愛喝杯裝手搖飲料，南投縣政府環境保護局今天表示，一次性飲料杯大量使用，若未落實回收將成大量垃圾，為有效減少一次性飲料杯產生，環保局積極推動循環再使用，今年輔導水里鄉車埕商圈飲料店家提供循環杯租借服務，以少用一次性飲料杯。

環保局透過新聞稿表示，民眾即起至10月31日在車埕商圈合作飲料店家茶宥湘、水里鄉農會車埕門市真梅館、木之村小吃部、春霖山園、車埕冬瓜伯租借使用環保容器，可享新台幣10元折扣或加量不加價優惠，租借循環杯務必歸還並清空內容物，損毀收150元費用。

環保局長李易書表示，為宣導減塑循環理念，引導民眾逐步養成「自備、重複、少用」觀念，減少使用一次性產品，因此導入循環容器租借服務，盼達到垃圾減量目標；民眾透過簡單手續租借循環杯，享受飲品的同時也實踐環保作為，邀民眾共同響應。