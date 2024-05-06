中市推幼兒專責醫師 118家院所加入覆蓋率逾56%

台中市府指出，推動0至3歲「幼兒專責醫師制度」，目前市內已有118家醫療院所及224名醫師加入，截至4月24日止，全市幼兒收案覆蓋率高達56.46%，已超前衛福部所訂50%目標。

台中市衛生局今天告訴中央社記者，3歲前是幼兒發展的黃金時期，衛生福利部自民國109年起試辦「幼兒專責醫師制度計畫」，台中市在110年爭取加入試辦，讓0至3歲的幼兒有1名專責醫師，整合重要幼兒健康照護服務。

衛生局指出，台中市已有118家醫療院所及224位醫師加入計畫，今年起中市3家醫學中心級及兒童醫院可加入幼專計劃醫療院所行列，截至4月24日止，台中市幼兒收案覆蓋率高達56.46%，已超前衛福部所訂50%目標。

「幼兒專責醫師制度」，衛生局指出，除提供家長照護幼兒的健康諮詢、健康檢查等促進健康服務項目外，最重要的是找出發展遲緩等幼兒成長健康問題，經過轉介讓幼童得到早期治療，避免錯失黃金治療期。

衛生局並分享台中市合約院所診治案例，曾有一名發展遲緩的孩子，自出生後一直在幼專計劃合約診所看診、健康檢查及預防注射，1歲時發現其語言發展較落後，經評估後轉介至醫院小兒神經科做進一步檢查，診斷為語言發展遲緩，後續經語言訓練，目前已能夠與人互動，也持續復健治療且進步中。